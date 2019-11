Die künftige EU-Kommissionspräsidentin fordert Europa auf, mehr Initiative zu ergreifen und seine Interessen deutlicher zu vertreten - beispielsweise in der Handelspolitik.

Europa muss nach Auffassung der neuen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen energischer in der Welt auftreten. "Europa muss auch die Sprache der Macht lernen", sagte sie am Freitag in Berlin in einer Europa-Rede vor der Konrad-Adenauer-Stiftung.

"Das heißt zum einen, eigene Muskeln aufbauen, wo wir uns lange auf andere stützen konnten - etwa in der Sicherheitspolitik", sagte die frühere Verteidigungsministerin laut vorab verbreitetem Redetext. "Zum anderen die vorhandene Kraft gezielter einsetzen, wo es um europäische Interessen geht."

Als Beispiel nannte von der Leyen die Handelspolitik. ...

