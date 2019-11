Mit der bahnbrechenden Lösung von Cepton für die LiDAR-gestützte Erkennung, Verfolgung und Klassifizierung von Objekten können Unternehmen und Städte eine sicherere, intelligentere Welt aufbauen.

Cepton Technologies, Inc. hat heute bekanntgegeben, dass das Helius Smart Lidar System des Unternehmens einer der Preisträger bei den CES 2020 Innovation Awards ist. Das CES Innovation Awards-Programm der Consumer Technology Association (CTA) ist ein renommierter internationaler Wettbewerb, bei dem jedes Jahr herausragendes Design und Engineering von Verbrauchertechnologieprodukten in einer Vielzahl verschiedener Kategorien ausgezeichnet werden. In diesem Jahr wird Helius in zwei Kategorien ausgezeichnet. Tech for a Better World: Damit werden Produktinnovationen herausgestellt, die auf positive soziale und globale Wirkung ausgelegt sind. Smart Cities: Damit werden Technologien und Anwendungen ausgezeichnet, die zur Verbesserung des Stadtlebens und für erhöhte Intelligenz konzipiert sind. Diese Auszeichnung ist eine Bestätigung von Ceptons Engagement dafür, intelligente LiDAR-Lösungen in verschiedenste Branchen zu bringen, um zu einer sichereren, intelligenteren Welt beizutragen.

Helius, die hochmoderne LiDAR-Lösung von Cepton, bietet erweiterte Kapazitäten für die Erkennung, Verfolgung und Klassifizierung von Objekten für ein breites Spektrum von Anwendungen für intelligente Städte, Transportinfrastruktur, Sicherheit und mehr. Die Lösung steht für eine nie dagewesene Fusion dreier Spitzentechnologien: branchenführende 3D-LiDAR-Abtastung mit Ceptons patentierter Micro Motion Technology (MMT), Edge-Computing für eine minimale Datenbelastung und maximal erleichterte Integration sowie eingebaute moderne Datenerfassungs-Software für Analysen in Echtzeit. Mit diesem bahnbrechenden System können nicht nur die führenden Vorteile von Cepton bei der Entwicklung hochauflösender, kosteneffizienter LiDAR mit hoher Reichweite genutzt werden. Es bietet sich damit auch die Möglichkeit, eine Vielzahl von Anwendungen zu nutzen, bei denen die Unversehrtheit von Daten durch die anonymen Scans und Analysen von Helius geschützt werden können.

Helius bietet zentimetergenaue 3D-Abtastung von Maßen, Standort und Geschwindigkeit von Gegenständen unabhängig von den Lichtverhältnissen und kann für eine nahtlose Verfolgung von Objekten in verschiedenen Sensorabdeckungszonen Daten von mehreren Sensoren erfassen und verarbeiten. Helius erfasst keine biometrischen oder anderweitig identifizierenden Daten. Der Schutz der Privatsphäre soll maximiert werden, während gleichzeitig eine Installation im Rahmen verschiedener "Smart City"- und Sicherheitssysteme möglich ist. Einige der verschiedenen Anwendungsfälle von Helius sind:

Sicherheit und öffentliche Sicherheit: Helius ermöglicht Einbruchmeldungen, Zugangskontrollen und Verhaltensanalysen zum Schutz von Menschen und Assets an öffentlichen Orten, in kritischer Infrastruktur, Baustellenbereichen, See- und Flughäfen sowie Fertigungsanlagen. Es ermöglicht ferner die Sicherheit der Gleise in Bahn- und U-Bahn-Stationen. Dank der anonymisierten Überwachung kann Helius in verschiedensten HIPAA- und ADPR-konformen Räumen wie etwa Schulen und Kliniken eingesetzt werden.

Intelligente Kreuzungen und Verkehrsmanagement: Helius kann durch Überwachung von Fußgängern und Fahrzeugen zur Sicherheit und Effizienz an Straßenkreuzungen und Bahnübergängen beitragen. Es kann außerdem Informationen zu Verkehrsdichte und -mustern liefern, damit Ampeln automatisch umschalten und Routen optimiert werden können.

Transportinfrastruktur: Helius kann Fahrzeuge verfolgen, um in Echtzeit genaue Informationen zur Optimierung des Parkmanagements in Städten zu liefern. Es kann Profile von Fahrzeugen erstellen und die Fahrbahnoberfläche überprüfen, um mögliche Schäden zu erkennen, und zur automatischen Mauterhebung durch Klassifizierung verschiedener Arten von Fahrzeugen beitragen, die bei Autobahngeschwindigkeiten vorbeifahren.

Crowd-Analysen für große private und öffentliche Standorte: Helius kann wertvolle anonymisierte Informationen dazu liefern, wie sich die Verbraucher in Geschäften, Parks, Stadien und an sonstigen Orten bewegen und wie sie auf Werbung und ausgestellte Produkte reagieren. Es kann zum Nachvollziehen der Belegung von Straßen und Gebäuden genutzt werden, so dass Beleuchtungen, HLK und andere Geräte zum Einsparen von Energie automatisiert werden können. Stadtplaner können mithilfe von Helius mehr darüber erfahren, wie sich Menschen bewegen und mit öffentlichen Einrichtungen interagieren, und es kann die Auswirkungen von Bauprojekten ermitteln.

"Helius kann wirklich viel verändern. Es verbindet LiDAR mit Edge-Computing und moderner Datenerfassungs-Software. Es trägt damit zum Fortschritt der Transformation intelligenter Städte bei etwa durch eine effizientere Gestaltung des Straßenverkehrs, die Verbesserung der Sicherheit und Ermöglichung anonymisierter Crowd-Analysen", sagte Neil Huntingdon, VP Geschäftsentwicklung bei Cepton. "Mit seiner hervorragenden Leistung, seiner Kosteneffizienz und der einfachen Konfigurierung wird Helius dazu beitragen, den Übergang von der 2D- zur 3D-Datenerfassung einzuleiten, wenn immer mehr Firmen und Städte dieses intelligente LiDAR-System nutzen."

Cepton wird das Helius Smart Lidar System am 5. Jan.2020 von 17:00 bis 20:30 PST an Tabletop Nr. 431 auf dem offiziellen Medienevent vor der CES "CES Unveiled Las Vegas" präsentieren. Helius wird ferner während der CES im Rahmen des Innovation Awards Showcase im Venetian Ballroom zu sehen sein.

Während der eigentlichen CES 2020 vom 7. bis 10. Jan. 2020 wird Cepton an Stand Nr. 2501 im Westgate Las Vegas ausstellen. Bitte schauen Sie am Stand von Cepton vorbei, und erfahren Sie mehr über Helius und das komplette Portfolio des Unternehmens aus hochleistungsfähigen, zuverlässigen, skalierbaren und kosteneffizienten LiDAR-Lösungen für Anwendungen in den Bereichen Autos, Sicherheit, intelligente Städte, Transportinfrastruktur, Crowd-Analysen, Mapping, Internet der Dinge und Industrie.

Über Cepton Technologies, Inc.

Cepton Technologies, Inc. ist ein Anbieter von 3D-Sensorlösungen, der hochmoderne LiDAR-Produkte für die Bereiche Automobil, Sicherheit, Verkehrsinfrastruktur, Industrie, IoT und Mapping liefert.

Cepton wurde 2016 gegründet und wird von Branchenveteranen mit langjähriger Erfahrung im Bereich LiDAR und Advanced Imaging geleitet. Cepton konzentriert sich auf die Kommerzialisierung von leistungsstarken und qualitativ hochwertigen LiDAR-Lösungen für die Automobilindustrie und darüber hinaus.

Die patentierte LiDAR-Technologie von Cepton bietet eine hervorragende Reichweite und Auflösung, Zuverlässigkeit und Erschwinglichkeit, um die Wahrnehmung für den schnell wachsenden Markt für autonome und intelligente Maschinen zu ermöglichen.

Cepton hat seinen Sitz in San Jose, Kalifornien, USA. Das Unternehmen betreibt ferner Niederlassungen in Deutschland, Kanada und dem Vereinigten Königreich.

Über die CES:

Die CES ist das größte und einflussreichste Technologie-Event der Welt das Versuchsgelände für bahnbrechende Technologien und globale Innovatoren. Hier machen die größten Marken der Welt Geschäfte und treffen sich mit neuen Partnern, und die modernsten Innovatoren betreten die Bühne. Die CES gehört der Consumer Technology Association (CTA) und wird von dieser produziert. Jeder Aspekt des Technologiesektors ist hier vertreten. Erfahren Sie mehr auf CES.tech, und folgen Sie der CES auf sozialen Medien.

