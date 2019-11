Weiter im Galopp - in der Kalenderwoche 45 (04.11. bis 08.11.2019) bestätigt die Deutsche Rohstoff AG die Begebung einer neuen Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A2YN3Q8) mit einem Volumen von bis zu 100 Mio. Euro. Die neue fünfjährige Anleihe 2019/24 soll einen jährlichen Zinskupon von 5,25% haben, der halbjährlich ausgezahlt werden soll. Zwischen dem 11.11.2019 und dem 04.12.2019 wird es ein öffentliches Anleihen-Angebot in Deutschland sowie eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in Deutschland und mehreren europäischen Ländern geben. Es ist bereits die dritte Unternehmensanleihe der Deutsche Rohstoff AG.

Die Semper idem Underberg AG wird den Angebotszeitraum für die Emission ihrer neuen Anleihe 2019/25 (ISIN: DE000A2YPAJ3) aufgrund der hohen Nachfrage zum technisch nächstmöglichen Zeitpunkt (d.h am Montag, 11.11.19 um 8 Uhr) vorzeitig beenden. Der finale Zinskupon wurde auf 4,00 % p.a. festgelegt. Das Ergebnis des Umtauschs sowie das finale Gesamtvolumen der neuen Underberg-Anleihe 2019/25 werden nach Ende der Zeichnungsfrist und erfolgter Zuteilung bekannt gegeben. Der Emissionserlös der Underberg-Anleihe 2019/25 dient zur vorzeitigen Ablösung der beiden Anleihen 2015/20 und 2014/21, zur Optimierung der Fälligkeitsstruktur sowie für die weitere Finanzierung der Unternehmenstätigkeit. Genauso gut lief es Anfang der Woche für die UBM Development AG, deren neue 2,75%-Anleihe 2019/25 (ISIN AT0000A2AX04) mit einem aufgestockten Emissionsvolumen von 120 Mio. Euro vollends vergeben und platziert wurde. Die Zeichnungsphase wurde aufgrund der großen Nachfrage vorzeitig am ersten Tag der öffentlichen Zeichnungsphase geschlossen.

Neben der Deutsche Rohstoff-Emission startet am kommenden Montag auch das öffentliche Anleihen-Angebot für die neue 5,50%-Anleihe der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH. Gleichzeitig findet auch eine Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern und ein Umtauschangebot bis zum 22.11.2019 statt. Die besicherte JDC-Unternehmensanleihe 2019/24 (ISIN DE000A2YN1M1) hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 25 Mio. Euro und die Verzinsung beläuft sich auf 5,5% pro Jahr. Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH bietet derweil den Gläubigern ihrer Anleihe 2015/21 (ISIN: DE000A13SAD4) ein freiwilliges, öffentliches Umtauschangebot in die neue Anleihe 2019/25 mit einem Zinskupon in Höhe von 6,50% p.a. an. Das Gesamtvolumen des Umtauschangebots beträgt bis zu 15 Mio. Euro. Im Rahmen des ...

