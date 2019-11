Wer schon einmal im Internet nach regionalen Unternehmen gesucht hat, der wird sicherlich schon einmal auf eine Online-Bewertungsseite gestoßen sein. Was in Deutschland Jameda für Ärzte oder Holidaycheck für Reisen ist, wird in Amerika von Yelp (ISIN: US9858171054) für Restaurantbesuche und Kleinbetriebe abgedeckt. Das Geschäft mit Online-Bewertungen hat sich mittlerweile aus einer kleinen Nische zu einem Milliardengeschäft entwickelt - und Yelp ist hier ein großer Spieler. Warum mit Yelp eine Online-Bewertungsplattform auf der Topscorer Liste der High-Growth-Investing-Strategie von Stefan Waldhauser erscheint und weshalb das Unternehmen dennoch aktuell eher kein potenzielles Investment ist, das wird in diesem Quick-Check erörtert.

Den vollständigen Artikel lesen ...