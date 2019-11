Ein Bundesgericht hat die Freilassung des ehemaligen Präsidenten Lula da Silva angeordnet. Anhänger rufen nach der Freilassung zu Protesten auf.

In Brasilien ist Ex-Präsident Luiz Inacio Lula da Silva aus dem Gefängnis entlassen worden. Lula reckte die Faust in die Höhe. Anhänger schwenkten rote Fahnen und hielten Schilder mit der Aufschrift "Befreit Lula" in die Höhe.

In seiner ersten Rede vor Anhängern vor dem Gefängnis in der Stadt Curitiba kündigte er an, weiterhin für seine Unschuld zu kämpfen und warf der "verrotteten" Polizei, Staatsanwaltschaft und Richtern vor, daran zu arbeiten, "die Linke zu kriminalisieren". Es wird befürchtet, dass seine Freilassung die Spannungen in dem tief gespaltenen Land verschärft. Lulas Anhänger und Gegner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...