30 Jahre nach dem Mauerfall hängt Ostdeutschland wirtschaftlich noch immer zurück. Ein Grund dafür: die staatliche Überwachung in der DDR. Ihre Folgen dämpfen bis heute das Wachstum.

Bernd Roths Karriere beginnt mit dem Verrat eines Freundes. Er ist 16 Jahre alt, als der adrett gekleidete Mann auf der anderen Seite des Schreibtisches nach seinem Kumpel fragt. Roth weiß, welche Konsequenzen seine Aussage haben kann. Doch er redet trotzdem. Jahre später wird er erfahren, dass die Fragen ein Test waren: Die Stasi wollte wissen, wie weit Roth gehen würde. Es ist der Beginn seines Doppellebens als Spitzel.Der 16-Jährige aus Thüringen trifft sich fortan regelmäßig mit dem Mann, der nun sein Führungsoffizier ist. Fünf Jahre wird er ihn mit Informationen versorgen. Dann wechselt Roth, Deckname "Calixtus", auf die andere Seite des Schreibtisches - und heuert selbst Informanten an. "Die Stasi wollte wissen, wie die Leute dachten, was sie diskutierten und ob es welche gab, die alles ablehnten", sagt der 65-Jährige heute.

Um seinen Wissensdurst zu stillen, baute das DDR-Regime den weltgrößten Geheimdienstapparat auf. Ihm gehörten 90.000 hauptamtliche und 170.000 inoffizielle Mitarbeiter an. Auf 62 Bürger kam einer mit Stasi-Verbindung. Die Überwachung durch den Nachrichtendienst, der sich als "Schild und Schwert der Partei" bezeichnete, war allgegenwärtig. Spitzel überwachten Familien, Freunde - und andere Spitzel. Jeder konnte Täter sein. Jeder zum Opfer werden. Ökonomen haben untersucht, wie das die Wirtschaft beeinflusst hat. Das Ergebnis: Überwachung bremst das Wachstum - und zwar langfristig. Ein Menetekel für totalitäre Staaten wie China.

Das Gift der Krake

Die Ökonomen Andreas Lichter (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf), Max Löffler (Universität zu Köln) und Sebastian Siegloch (Universität Mannheim) haben in einer Studie, die sie beim Journal of the European Economic Association eingereicht haben, untersucht, in welchen Gegenden Ostdeutschlands wie viele inoffizielle Stasi-Mitarbeiter gearbeitet haben. Sie setzten die Zahl in Relation zur Bevölkerung, um ein Maß für die Intensität der Überwachung zu erhalten. Ein Vergleich mit Daten des Sozio-oekonomischen Panels zeigte, dass eine höhere Dichte an Spitzeln das Zwischenmenschliche veränderte: "Spionage unterhöhlt das Vertrauen in die Mitmenschen, das ein wichtiger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...