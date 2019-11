Lieber Leser, täglich gehen tausende, abertausende, und wenn Sie genau hinsehen, Millionen von Meldungen über die Finanzticker bei Ihnen ein. Wer alles lesen wollte, wer alles beachten wollte, könnte sich wegen der Nachrichtenflut nicht mehr bewegen. Konzentrieren Sie sich auf die entscheidenden Punkte. Deshalb werde ich Ihnen in loser Reihenfolge neben tagesaktuellen Themen ganz wichtige Faktoren für Ihre Vermögensbildung nennen, die ich in den Millionen-Meldungen so nicht finden. So bin ich mir ... (Christian Waffenschmidt)

