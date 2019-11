Mitten in der Krise löst Herbert Hainer beim FC Bayern München Uli Hoeneß als Clubpräsident ab. Der frühere Vorstandschef von Adidas muss neue Geldquellen auftun, viel verändern - und auf die Chinesen hoffen.

Sie hatten sich das so schön ausgemalt: Tausende gut gelaunte Mitglieder füllen Mitte November die riesige Olympiahalle in München, im Hintergrund prangt meterhoch das Vereinslogo mit den weiß-blauen Rauten, Meisterschale und DFB-Pokal ruhen davor, auf Hochglanz poliert. Und auf der Bühne verabschiedet sich Uli Hoeneß als Präsident und Aufsichtsratsboss des ruhmreichen FC Bayern und schlägt als seinen Nachfolger Herbert Hainer vor, den früheren Adidas-Chef.

Ausgerechnet jetzt jedoch spitzen sich die Versäumnisse und Fehlentscheidungen vergangener Jahre zur Krise zu und trüben Hoeneß' großes Finale. Der Klub erlebt eine Talfahrt, die sportliche Dominanz ist dahin, die Trainerfrage nach dem Aus für Niko Kovac offen. Der Rekordmeister sieht plötzlich wie ein Fußballverein unter vielen aus, Deutschlands bekanntester Mittelständler wie eine Provinzfirma mit Führungsproblemen. Und viele Bayern-Gegner hoffen auf den Absturz des Seriensiegers - auf eine Demütigung des stolzen Clubs.

Der Mann, der das verhindern soll, ist 65, drahtig und hat eine lustige Zahnlücke: Auf Hainer kommt's jetzt an bei den Bayern. Die Tage von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge sind nach seinem angekündigten Abschied Ende 2020 gezählt. Und Nachfolger Oliver Kahn ist bis dahin noch ein Chef in Ausbildung - mehr Trainee als Titan. Also muss Hainer es richten. Aber wie?

Den Manager erwartet ein Strauß von wirtschaftlichen Problemen:1. Er muss entscheiden, ob er die insgesamt zurückhaltende Ausgabenpolitik von Hoeneß fortsetzt und wie dieser bei Trainern auf alte Bekannte setzt. Oder ob er auf den Kurs von Rummenigge einschwenkt, der eher auf Glamour steht und vor anderthalb Jahren lieber Thomas Tuchel als Kovac geholt hätte.2. Er muss sich um neue Einnahmequellen kümmern. Intern rechnen die Bayern damit, dass der Umsatz, der zuletzt mit 750 Millionen Euro auf Rekordniveau lag, nicht mehr so rasant wächst. Geldquellen locken im Ausland. Die englischen Klubs sind dort deutlich besser aufgestellt.3. Hainer muss die Fans dahoam hinter sich bringen - mit Weltstars oder bayrischer Folklore? Ein schwieriger Spagat. Hainer steht "für eine stärkere Internationalisierung des FC Bayern", sagt der frühere Bundesliga-Manager Wolfgang Holzhäuser. Und daran führe kein Weg vorbei, wenn der Verein "den Anspruch hat, eines Tages wieder die Champions League zu gewinnen".

Kurzum: Der FC Bayern ist Treiber und Getriebener eines Milliardengeschäfts. Und es war der frühere Weltklassestürmer Hoeneß, der in seinen 30 Jahren als Manager die Entwicklung forcierte. Auch wenn er immer wieder über Investoren- und Oligarchenclubs schimpfte - Hoeneß hat das große Geld mit Sponsoringverträgen, Anteilsverkäufen und Geheimabsprachen (mit dem Medienunternehmer Leo Kirch) stets willkommen geheißen.

Die Entwicklung hat sich beschleunigt. 2008 setzten die 20 umsatzstärksten Clubs Europas laut der Beratung Deloitte gemeinsam weniger als vier Milliarden Euro um - zehn Jahre später gehen die Erlöse auf neun Milliarden Euro zu. Wobei der FC Barcelona "mit fast einer Milliarde Euro den übrigen Klubs weit enteilt" ist, sagt Vermarktungsexperte Peter Rohlmann, und: "Es dürfte nicht nur den Bayern schwerfallen, aufzuschließen." Das Fußballgeschäft verenge sich, "große Sprünge sind da nicht mehr drin".

