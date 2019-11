GoldSo sieht es also aus, wenn Korrekturpotenzial und Sentiment-Wechsel zusammenkommen. In der abgelaufenen Handelswoche ging es für Gold abwärts. Der Goldpreis verlor im Wochenverlauf 3,6 % und schloss mit 1.458,80 Dollar. Im Wochenverlauf sorgten Nachrichten über einen Deal und eine Aufhebung der im September gegen China eingeführten US-Zölle für ein Umschalten der Märkte in den Risk-on-Modus, weshalb die "sicheren Häfen' wie Gold unter den darauffolgenden Umschichtungen litten. Und da wäre dann auch noch der US-Dollar. Dieser stieg gegen den Euro im Wochenverlauf von 1,1165 Dollar auf 1,1018 Dollar und damit um gut 1,3 %. Die negative Gold-Dollar-Korrelation schuf so ebenfalls Verkaufsdruck für das gelbe Metall. Makrodaten aus den USA interessierten in dieser euphorischen Marktstimmung kaum jemanden. In der Folge hat sich die charttechnische Situation für Gold eingetrübt, was die mehrfach intraday unterschrittenen Trendlinien in den Vorwochen ja bereits andeuteten. Der Schlusskurs vom Freitag lag dabei unter dem Zwischentief vom 01.10.2019, befindet sich aber noch rund 15 Dollar über dem 38,2 Fibonacci-Retracement. Auch liegt die 200-Tage-Linie noch deutlich vom aktuellen Kurs entfernt, worauf wir bereits zuvor hingewiesen hatten. Und obwohl die Saisonalität eigentlich für tendenziell festere Kurse bis Jahresende spricht, deutet die aktuelle Lage darauf hin, dass die bisher eher laue Korrektur sich erst einmal verstärken könnte. Darauf weisen auch die COT-Daten der Commercials vom 05.11.2019 hin, in denen die Abwärtsbewegung vom Donnerstag und Freitag noch nicht enthalten sind. Sie zeigen einen weiteren Anstieg ihrer Short-Position um 5 % auf 317.138 Kontrakte. Die in der Vorwoche erwartete signifikante Preis- und Volumenbewegung ging diese Woche erst einmal nach unten. Jetzt sucht Gold erst einmal seinen neuen Boden. Bis dahin gilt es, Geduld zu zeigen.

