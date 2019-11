ETFs können eine sehr gute Anlage und Möglichkeit sein, ein Vermögen aufzubauen. Ähnlich wie bei Aktien muss der Anleger jedoch sehr genau selektieren und bestimmte Kriterien prüfen, um am Ende Erfolg zu haben. Ein Selbstläufer sind ETFs nicht. Wie in allen anderen Wirtschaftsbereichen gibt es auch hier viele schwarze Schafe, die nicht zum Vermögensaufbau geeignet sind. Die Industrie schafft ein Übermaß an Produkten, um alle möglichen Kundenwünsche bedienen zu können. Zwar ist es auch für sie nachteilig, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...