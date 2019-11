Walt Disney (WKN: 855686) hat es also getan: In diesen Tagen wird nun offiziell der eigene Streaming-Dienst des House of the Mouse an den Start gehen, was bereits seit der Ankündigung dieses Schrittes zu einem gewaltigen Kursanstieg und zu einer heftigen Erwartungshaltung geführt hat. Natürlich, Streaming ist in diesen Tagen das Thema Nummer eins im Kontext von Fernsehen und Medienunternehmen, und entsprechend könnte gerade Disney, das über einen gewaltigen Berg an Content verfügt, hier eine spannende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...