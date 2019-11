Nein, diese Woche war für Wirecard wahrlich keine erfolgreiche - zumindest nicht an der Börse. Nach Bekanntgabe der Quartalszahlen am Mittwoch ging es mit den Papieren des Zahlungsdienstleisters zwar kurzzeitig hinauf auf 124,25 Euro, bis zum Wochenende gab Wirecard jedoch alle Zugewinne wieder ab. Auf nur noch knapp 117 Euro rutschte die Aktie im Laufe des Freitags, deutlich unter die 119,15 Euro, von wo aus sie am Montag in den Handel gestartet war. Es war wohl auch eine Reaktion auf einen überraschenden ... (Achim Graf)

