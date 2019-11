Köln (ots) - Die aktuelle Staffel "Die Höhle der Löwen" ist für VOX wieder ein voller Erfolg: Bis zu 15,5 Prozent der 14- bis 59-Jährigen und sogar 20,1 Prozent der 14- bis 49-Jährigen schalteten bisher ein. Im Schnitt verfolgten 14,2 Prozent (14-59) bzw. 17,3 Prozent (14-49) wie die "Löwen" im Kampf um die besten Deals die Krallen ausfuhren und sicherten VOX damit Woche für Woche in beiden Zielgruppen die Marktführerschaft. Dienstag um 20:15 Uhr ist nun die vorerst letzte Folge von "Die Höhle der Löwen" zu sehen. Doch schon jetzt steht fest: Die Gründer-Show kehrt erstmals bereits im Frühjahr mit neuen Folgen zurück. Neben Judith Williams, Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer, Dagmar Wöhrl, Georg Kofler und Nils Glagau wird dann auch wieder Frank Thelen seinen Platz in "Die Höhle der Löwen" einnehmen - für ihn ist es aber das letzte Mal.Frank Thelen: "Die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen. Aber nach 6 Staffeln "Die Höhle der Löwen wird es für mich Zeit, neue Wege zu gehen. Ich bin froh und stolz, Teil dieses Projekts gewesen zu sein. Ein Projekt, das nicht nur zahlreiche Preise und Quotenrekorde eingefahren, sondern auch der Gründerszene in Deutschland eine bis dahin nicht vorhandene Plattform gegeben hat. Ich danke allen Gründern, den Löwen, Sony und VOX für die gute Zusammenarbeit und freue mich, im Frühjahr ein letztes Mal als Löwe bei VOX auf die Jagd nach neuen Deals zu gehen."Kirsten Petersen, VOX-Unterhaltungschefin: "Frank Thelen war seit der ersten Folge von "Die Höhle der Löwen" als Investor dabei und hat die Erfolgsgeschichte unserer Gründer-Show somit von Anfang an mitgeschrieben. Dafür möchten wir ihm unseren besonderen Dank aussprechen. Dass er im Herbst 2020 nicht mehr dabei sein wird, bedauern wir sehr. Wir wünschen Frank für seine weitere Zukunft und seine anstehenden Projekte schon jetzt alles Gute."Dienstag (12.11.) um 20:15 Uhr ist nun aber erstmal die vorerst letzte Folge der aktuellen Herbststaffel zu sehen. Dann wagen sich unter anderem die Gründer von "HomeShadows" und "fairment" in "Die Höhle der Löwen". Wer die Folge verpasst, kann sie noch 30 Tage nach Ausstrahlung kostenlos bei TVNOW.de abrufen. Am Freitag (15.11.) um 20:35 Uhr zeigt n-tv außerdem eine Wiederholung der Sendung.Pressekontakt:Magnus EnzmannMediengruppe RTL Deutschland GmbHVOX KommunikationTelefon: 0221 / 45674407Magnus.enzmann@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6952/4435611