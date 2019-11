Tausende Fans konnten die Übertragung des Duells zwischen Bayern München und Borussia Dortmund nicht sehen. Es gab massive Probleme beim Bezahlsender Sky - mal wieder.

Ausgerechnet beim Topspiel der Fußball-Bundesliga hat Sky ein technisches Desaster erlebt und viele Fußballfans verärgert. Statt des deutschen Klassikers zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund sahen Tausende Kunden am Samstag lange Zeit nur eine Fehlermeldung. Während die Übertragung im Fernsehen funktionierte, wackelte das Online-Signal oder verschwand sogar komplett. Am Tag danach rätselte Sky immer noch, warum das so war. Die Frage nach einer Entschädigung blieb zunächst offen.

Die massiven technischen Probleme bei der Übertragung im Internet begannen schon im Vorfeld des eigentlichen Spiels in München. Noch vor der Pause schrieb das Unternehmen bei Twitter: "Leider kommt es momentan zu Problemen beim Streamen über Sky Go und Sky Ticket. Wir arbeiten bereits mit Hochdruck an einer Lösung." Doch das dauerte.

Nach ...

