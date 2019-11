Die Zusammenarbeit von Schulen und Unternehmen muss sich ändern. Ein Blick in die USA zeigt, was sich besser machen lässt.

Als meine damals fünfjährige Tochter nach dem ersten Tag in einer amerikanischen Grundschule nach Hause zurückkehrte, musste ich schlucken: Der Tag begann für alle mit "Face the Flag", einer kurzen Ansprache vor der US-Fahne - und das an einer Montessori-Schule mit vielen Kindern von liberalen Akademikereltern. Selbst ihnen galt solch ein Start in den Tag als bewährtes Mittel, die Kinder auf Besonderheiten des weltweit größten Einwanderungslandes einzustimmen.

Ich lernte damals auch, dass amerikanische Lehrer oft ganz anders mit selbstbewussten Mädchen umgehen: Meine Tochter sei ein "natural leader", sagten die Pädagogen begeistert, eine Chefin von morgen. An unserer Berliner Kita hieß es, sie sei "bossy" - und das war als Beschwerde gemeint.

Vor allem aber, das war die wichtigste Lektion, haben wir damals erlebt, dass Schulen nicht nur ein Ort für die Vermittlung von Wissen sind, sondern auch ein Lebensraum für Kinder - und wichtiges ...

Den vollständigen Artikel lesen ...