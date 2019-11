Die seit Tagen wütenden Buschbrände in Australien bedrohen nun auch den Großraum Sydney. Anfang der Woche könnten hohe Temperaturen, starke Winde und eine geringe Luftfeuchtigkeit die Lage im Osten Australiens weiter verschärfen, teilten die Behörden am Sonntag mit. Für Dienstag sprachen sie für Teile des Bundesstaates New South Wales - auch für den Großraum Sydney - die höchste Warnstufe aus. Dort seien "Leben und Häuser" in Gefahr, hieß es. Am Wochenende meldete die Feuerwehr zunächst drei Tote, sieben Menschen würden vermisst. Die Zahl der Opfer könne weiter steigen, hieß es.

Mehrere Schulen im Osten Australiens, wo die höchste Warnstufe gelte, sollten vorübergehend geschlossen bleiben. Auch in anderen Teilen von New South Wales, wo zunächst noch eine niedrigere Warnstufe gelte, sei die Bedrohung aber akut. Am Sonntag wurden den Angaben zufolge noch immer Dutzende Buschfeuer in dem Staat gezählt, mehrere von ihnen seien außer Kontrolle. Eines der Feuer, in der Region der Blue Mountains, sei etwa 60 Kilometer vom Stadtzentrum Sydneys entfernt.

Am Wochenende hatten Feuerwehrleute die Leiche eines Mannes rund 550 Kilometer nördlich von Sydney bei Glen Innes aus einem ausgebrannten Auto geborgen, teilte die Feuerwehr mit. Eine zunächst bei demselben Brand gerettete Frau sei später im Krankenhaus an ihren Verletzungen gestorben. Ein drittes Opfer sei in einem ausgebrannten Haus in der Stadt Johns River entdeckt worden.

Verletzt seien rund drei Dutzend Menschen, darunter viele Feuerwehrleute. Darüber hinaus seien mehr als 150 Häuser zerstört worden, berichteten die Behörden. Mehr als 1000 Feuerwehrleute seien im Einsatz. Auch aus dem angrenzenden Bundesstaat Queensland wurden Dutzende unkontrollierte Feuer gemeldet./sub/DP/jha

ISIN CH0126881561 DE0008430026 CH0011075394

AXC0045 2019-11-10/15:26