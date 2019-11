Die FDP sucht verzweifelt nach ihrem Profil in der Umwelt- und Klimapolitik. In der Schweiz feiert eine liberale Partei Erfolge mit grünen Themen. Kann Lindners Truppe etwas von ihr lernen?

Michael Theurer schmiedet gerne politische Pläne, die verrückt erscheinen. So war das schon 1995, als er kurz vor dem VWL-Diplom stand, mit gerade mal 27 den konservativen Oberbürgermeister seiner Heimatstadt Horb am Neckar herausforderte - und gewann. Inzwischen ist Theurer Fraktionsvize der FDP im Bundestag und Landeschef in Baden-Württemberg. Und verfolgt wieder einen bizarr anmutenden Plan. Die Liberalen im Ländle sind demnach die natürlichen Partner für die Grünen und ihren Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann nach der nächsten Wahl 2021. Theurers Name für sein Wunschbündnis: Reformkoalition.

Rechnerisch könnte es für Grün-Gelb in Baden-Württemberg tatsächlich reichen - wenn Kretschmann an die 40 Prozent holt und die FDP über zehn. Ideologisch ist mehr Fantasie nötig. Schließlich sind die Liberalen seit dem Jamaika-Aus im Bund bemüht, den Umfrageerfolg der Grünen mit immer neuen Variationen der alten Leier von der "Verbotspartei" zu kontern. Die Grünen seien der natürliche Gegner der FDP, heißt es. Doch seit die Klimapolitik die Agenda mitbestimmt, seit die Liberalen trotz der Krise der großen Koalition in Umfragen stagnieren, fordern auch viele in der Partei: mehr Grün wagen!

"Wir haben unser ökoliberales Profil vernachlässigt", sagt Theurer. Dabei ließen sich Ökologie und Ökonomie versöhnen. Er verweist auf das südliche Nachbarland seiner Heimat, die Schweiz. Dort gibt es seit 2004 eine Partei, die den deutschen Gegensatz von Grün und Gelb schon im Namen aufhebt: die Grünliberalen (GLP). Ursprünglich von Exmitgliedern der Grünen im Kanton Zürich gegründet, treten die Grünliberalen seit 2007 landesweit an - und das mit wachsender Zustimmung (siehe Grafik ...

