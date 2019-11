Die ehemaligen Volksparteien, wer wüsste es nicht, befinden sich in einem bemitleidenswerten Zustand. In der SPD glaubt man durch immer mehr Wahlgeschenke den Rest an Stammwählern, die man noch hat - primär Rentner - bei der Stange halten zu können, in der CDU will man nur irgendwie überleben und an der Macht bleiben, egal wie. Dafür ist man ...

Den vollständigen Artikel lesen ...