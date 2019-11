Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Fresenius -1,26% auf 48,4, davor 12 Tage im Plus (14,96% Zuwachs von 42,64 auf 49,02), Fresenius Medical Care -1,33% auf 68,1, davor 10 Tage im Plus (17,38% Zuwachs von 58,8 auf 69,02), HANG SENG -0,7% auf 27651,1, davor 6 Tage im Plus (4,42% Zuwachs von 26667,7 auf 27847,2), Philips Lighting -0,61% auf 27,62, davor 6 Tage im Plus (6,03% Zuwachs von 26,21 auf 27,79), Ryanair -1,45% auf 13,93, davor 6 Tage im Plus (18,94% Zuwachs von 11,88 auf 14,13), Pinterest +0,35% auf 20,06, davor 6 Tage im Minus (-22,88% Verlust von 25,92 auf 19,99), Berkshire Hathaway -0,64% auf 221,31, davor 5 Tage im Plus (4,78% Zuwachs von 212,58 auf 222,74), DAX -0,46% auf 13228,6, davor 5 Tage im Plus (3,28% Zuwachs von 12866,8 auf 13289,5), CAC 40 -0,02% auf 5889,7, davor 5 ...

