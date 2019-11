von Sabine Gusbeth, €uro am SonntagAnfang Oktober hat Liechtenstein als einer der ersten Staaten weltweit ein Blockchain-Gesetz verabschiedet. Es soll im Januar 2020 in Kraft treten und Rechtssicherheit in dem neuen, bisher unregulierten digitalen Geschäftsfeld schaffen - und dem Fürstentum einen vielversprechenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...