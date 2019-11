Las Vegas (ots/PRNewswire) - Der chinesische Reifenhersteller Linglong Tire zeigte seine Kernprodukte, die unter mehreren seiner Marken verkauft werden, auf der SEMA Show 2019, die vom 5. bis zum 8. November 2019 stattfand. Dies ist die zweite Teilnahme des Reifenherstellers an der Veranstaltung.Die SEMA Show ist eine weltweit führende Messe für modifizierte Fahrzeuge und einschlägiges Zubehör und eine wichtige Fachmesse des weltweiten Zubehörmarktes für Automobile. Hier kommen die modernsten Technologien und meistverkauften Produkte der Branche zusammen. Der Stand von Linglong Tire auf der Veranstaltung zog dank der umfassenden Außenwerbung des Unternehmens entlang der Straße vom Flughafen von Las Vegas bis zum Messegelände eine große Zahl Automobilbegeisterter an.Linglong Tire ist seit vielen Jahren auf dem US-Markt tätig. An seinem Stand, der fortlaufend von einer großen Zahl von Kunden belagert wurde, die in Gespräche oder Beratung mit Mitarbeitern von Linglong vertieft waren, zeigte der Reifenhersteller von internationalem Ruf eine große Palette der Reifen für Limousinen und SUVs und zudem Winterreifen, Stahlgürtelreifen und Radialreifen für die Landwirtschaft, die unter seinen Marken verkauft werden, darunter Linglong, Leao und Atlas. Im Rahmen der Messe wurde vor allem Linglongs neuer RT-Reifen von den Kunden begrüßt. Viele Besucher posierten neben Radialreifen für die Landwirtschaft für Gruppenfotos.Im Rahmen der wachsenden, weltweiten Beliebtheit des Reifenherstellers bei Fahrern von Personenwagen und LKWs erhielt Linglong Tire auch große Anerkennung der Kunden für seine Premium-Produkte, Dienste und Bemühungen um das Brand-Marketing.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1025816/Linglong_Tire_SEMA_Show_2019.jpgKontakt:Pressekontakt:Shihui+86 18705356608Original-Content von: Linglong Tire, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100067460/100836405