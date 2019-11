Ein Parkplatz vor dem Hochhaus "The Center" in Hongkong wurde für eine Rekordsumme verkauft.Dreimal teurer als ein EigenheimWer bei der Kaufsumme von umgerechnet rund 874.000 Euro an einen Immobilienkauf denkt, liegt mit seiner Vermutung falsch. Bei dem verkauften Objekt handelt es sich um einen 12,5 Quadratmeter großen Parkplatz vor dem Bürohochhaus "The Center" in Hongkong. Ein bislang Unbekannter hat in der chinesischen Finanzmetropole 7,6 Millionen Hongkong-Dollar für den Abstellplatz ...

