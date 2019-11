Zwei Professoren appellieren an die Europäische Zentralbank und fordern die Einführung neuer Euro-Scheine.? Professoren aus Münster fordern neue Euro-Scheine ? Neue Scheine sollen nicht für den Zahlungsverkehr angedacht sein ? Hochdotierte Euro-Scheine sollen als Sparmaßnahme fungierenBargeld verliert an BeliebtheitDas Bezahlverhalten der Verbraucher in Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert, denn während vor etwa 5 Jahren Kunden noch mit Bargeld ...

Den vollständigen Artikel lesen ...