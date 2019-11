Ein Wirtschaftsprofessor fordert ein Startup-Modul für die Hochschulen in Deutschland.Sinkende Risikobereitschaft in der Gründerszene"Wenn wir etwas für die Gründerszene tun wollen, dann findet das in den Hochschulen statt. Wir müssen uns davon trennen, nur für das Angestelltentum auszubilden", sagt Tobias Kollmann, Professor für Internetwirtschaft an der Universität Duisburg-Essen, gegenüber Business Insider. Er spricht damit die negative Entwicklung der Gründersszene in Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...