"Wir haben in den vergangenen Jahren ein Geschäftsfeld mit kurzfristigen, sehr gut besicherten Krediten an ausgewählte Kunden aufgebaut, mit dem wir auch im anspruchsvollen Negativzinsumfeld Zusatzerträge erwirtschaften können."von Patrick Gunti Moneycab.com: Herr Salzmann, die Luzerner Kantonalbank hat in den ersten neun Monaten des Jahres einen Konzerngewinn von 151,8 Mio Franken erzielt, 3,2% mehr als im Vorjahr. Gerade in Anbetracht des herausfordernden Umfelds dürften Sie zufrieden sein… Daniel Salzmann: Ja, wir sind auf Kurs für den angestrebten Jahresgewinn zwischen 199 und 205 Millionen Franken.

