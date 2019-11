MBH Corporation erwirbt KS Training Ltd. und erweitert damit ihr Bildungsdienstleistungs-Portfolio DGAP-Ad-hoc: MBH Corporation Plc / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung MBH Corporation erwirbt KS Training Ltd. und erweitert damit ihr Bildungsdienstleistungs-Portfolio 11.11.2019 / 07:25 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- MBH Corporation erwirbt KS Training Ltd. und erweitert damit ihr Bildungsdienstleistungs-Portfolio Der britische Trainingsanbieter KS Training Ltd. wird mit sofortiger Wirkung Teil von MBH. London, 11. November 2019 - Die MBH Corporation plc ("MBH"), eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, hat die Übernahme der KS Training Ltd. ("KS Training") erfolgreich abgeschlossen. KS Training wurde 2012 von Kieran Smythe, dem heutigen Chief Executive, gegründet und bietet Arbeitgebern ein breites Spektrum an Schulungen in verschiedenen Branchen an mit umfassenden Schulungsprogrammen für das Pflegepersonal zu Hause und für das Personal von Pflegeagenturen, die eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Mitarbeiter sicherstellen sollen. KS Training hat die wichtigsten Meilensteine in der Entwicklung unabhängiger Trainingsanbieter erreicht. Das Unternehmen schließt Verträge zur Durchführung umfangreich finanzierter nationaler Programme und direkt mit der UK Education & Skills Funding Agency (ESFA) ab. Im Geschäftsjahr, das am 31. März 2019 endete, erzielte KS Training einen Umsatz von 488.618GBP und ein EBITDA von 104.843GBP. MBH hat nach dem erfolgreichen Abschluss der zugrundeliegenden Verträge heute 100% der KS Training Ltd. übernommen. Durch die taktische Übernahme der KS Training Ltd. wird das Dienstleistungsangebot der Acacia Training Ltd. innerhalb des Bildungsdienstleistungs-Segments von MBH erweitert. Im Einklang mit der etablierten Agglomerationsstrategie von MBH wird diese Akquisition voraussichtlich zu einer Erhöhung des Ergebnisses pro Aktie ("EPS") führen. MBH wird voraussichtlich ca. 430.000 Aktien schaffen, um 100% der KS Training Ltd. zu einem Preis von 1,47 EUR pro Aktie zu erwerben. Die Aktienausgabe unterliegt dem Vorbehalt der Vorlage geprüfter Abschlüsse und wird voraussichtlich Mitte Dezember 2019 erfolgen. MBH erwartet, dass die Gesamtzahl der nach Abschluss dieser Akquisition ausgegebenen MBH-Aktien zwischen 60,8 Mio. und 65,8 Mio. Aktien liegen wird. Dies steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses der Audits für KS Training Ltd., UK Sports Training Ltd., Asia Pacific Energy Ventures Pte Ltd. und Guildprime Specialist Contracts Ltd. sowie des Abschlusses der Akquisition von Samuel Hobson House. --------------------------------------------------------------------------- Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Callum Laing, CEO der MBH Corporation plc - 'Wir freuen uns darauf, dass KS Training dem MBH-Team beitritt und sich mit Acacia Training zusammenschließt. Ähnlich wie bei unserer jüngsten Übernahme von UK Sports Training erhöht das Unternehmen unmittelbar den Wert der Gruppe und erweitert das Angebot im Bildungsdienstleistungs-Segment. KS Training hat eine klare Vision für das Wachstum ihres Unternehmens und MBH wird eng mit ihnen zusammenarbeiten, um ihre Strategien zu unterstützen.' Kieran Smythe, CEO der KS Training Ltd. - 'Die Zugehörigkeit zu MBH ermöglicht es KS Training, von den Ressourcen einer großen PLC zu profitieren, die die finanzielle Unterstützung bereitstellt, um mehr Kunden zu gewinnen, die in Großbritannien als große Arbeitgeber Ausbildungssteuern (,Apprenticeship Levy') zahlen müssen. Zudem bietet der darlehensfinanzierte Markt Trainingsanbietern, die sich für eine qualitativ hochwertige Lernerfahrung einsetzen und sich langfristig engagieren können, eine enorme Chance. Teil von MBH zu sein, wird diese beiden Entwicklungsmöglichkeiten erleichtern.' Über MBH Die MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation plc in der Lage, durch den konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen. www.mbhcorporation.com IR- und Pressekontakt MBH Corporation plc, Charlotte Williams, charlotte@unity-group.com, +44 (0)770 396 3953 Kirchhoff Consult AG, Nicole Schüttforth, nicole.schuettforth@kirchhoff.de, +49 (0)40 609186 64 Sprache: Deutsch Unternehmen: MBH Corporation Plc Studio 7-9, Royal Patriotic Victoria Building, Joh SW18 3SX London Großbritannien E-Mail: fo@mbhcorporation.com Internet: https://www.mbhcorporation.com/ ISIN: GB00BF1GH114 WKN: A2JDGJ