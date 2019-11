The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.11.2019Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.11.2019TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000BLB5CQ2 BAY.LDSBK.IS. 18/24 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3VK4 LB.HESS.THR.CARRARA11G/18 BD00 BON EUR NCA XFRA USG1315RAD38 BRASKEM FIN. 11/21 REGS BD00 BON USD NCA XFRA DE000HLB0WC5 LB.HESS.-THR.IS0512B/2012 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HSH34W0 HCOB IS VII 12/19 BD01 BON EUR NCA XFRA GB00BDHDRL27 ESCHER MARWICK 16/19 MTN BD01 BON GBP NCA XFRA USP8585LAC65 SERV.COR.JAVER 11/21 REGS BD01 BON USD NCA XFRA XS0854425625 SKAND.ENSK. 12/19 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA CH0224761509 SIKA 13-19 BD02 BON CHF NCA XFRA DE000HLB5LN4 LB.HESS.THR.CARRARA02V/18 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HSH3420 HCOB IZ 6 12/19 BD02 BON EUR NCA XFRA US222213AK66 CEB 14/19 BD02 BON USD N