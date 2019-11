Die KLARA Business AG bietet innovative Onlinelösungen für Buchhaltung, Personaladministration und Marketing an.Glarus - Die Glarner Kantonalbank bindet die Business-Software KLARA an das e-Banking an. Die KLARA Business AG bietet innovative Onlinelösungen für Buchhaltung, Personaladministration und Marketing an. Mit KLARA können Konten- und Zahlungsdaten automatisiert abgeglichen werden. Mit der Anbindung von KLARA an das e-Banking vereinfacht die Glarner Kantonalbank die administrativen Prozesse...

