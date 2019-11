Willich (ots) - Ophtalmologen und Optometristen werden zunehmend digitaler und die neue cloud-basierte und herstellerunabhängige Software von Topcon ermöglicht ihnen diesen nötigen Schritt. Harmony setzt Maßstäbe, wie bestehende Herausforderungen des Datenmanagements und der Kommunikation zu lösen sind, die Augenoptiker, Augenärzte- und kliniken sowie Krankenhäuser alltäglich erleben. Darüber hinaus liefert die Software schon jetzt Möglichkeiten für die augenärztliche Versorgung von Morgen. Harmony ist der innovative Vorreiter der digitalen Vernetzung und einzigartig am Markt.Die Software erlaubt es Ärzten, Messwerte zu interpretieren und Diagnosen zu stellen, ohne dass der Patient bei ihnen in der Praxis vorstellig geworden ist. Das entlastet die Ärzte und verbessert die Effizienz der Praxis. Diese konsequente Form der Vernetzung sorgt dafür, dass verschiedene Augenexperten und Praxisstandorte in enger Zusammenarbeit auch in Zukunft die augenärztliche Versorgung auf dem bekannt hohen Niveau gewährleisten und Versorgungslücken verhindern können.Topcon stellt sich auf die Zukunft ein und ist lösungsorientierter, vernetzter und digitaler geworden - der Produktlaunch von Harmony ist ein konsequenter Schritt in diese Richtung. Geschäftsführer Dirk Dembski weiß, dass es heute um mehr geht als um Kompetenz und Technik: "Ohne vernetzte Lösungen können unsere Kunden ihren Weg nicht mehr erfolgreich bestreiten. Wir haben verstanden, dass eine perfekte Geräteausstattung heute in vielen Fällen zu wenig ist. Die Technik muss auch perfekt miteinander harmonisieren: dafür haben wir uns neu aufgestellt und unter anderem die Software-Lösung Harmony entwickelt."Workflow in EchtzeitHarmony ermöglicht einen Workflow in Echtzeit, der Patienteninformationen nahtlos und sicher von elektronischen Patientenakten der Praxen direkt zum jeweiligen Gerät und zurück fließen lässt. Unabhängig von Typ, Hersteller und Standort sind alle beteiligten Geräte über Harmony in eine webbasierte Plattform eingebunden, die zudem die Integration von Künstlicher Intelligenz und telemedizinischen Angeboten unterstützt. Den einzigartigen Mehrwerten in der Nutzung steht die einfache Handhabung als zusätzliches Plus gegenüber: So ist unter anderem der Zugriff auf alle Untersuchungsdaten jederzeit von jedem Computer aus möglich und an den einzelnen Instrumenten müssen durch den integrierten Worklist-Manager keine Patientendaten eingegeben werden.Harmony unterstreicht die Ambitionen Topcons und gibt die Richtung für das Produktportfolio vor, das wie Harmony stetig weiter entwickelt wird. "Topcon arbeitet täglich daran, unseren Kunden noch bessere Lösungen und Dienstleistungen anzubieten", erklärt Dembski. Deswegen hat sich Topcon auf die Bereitstellung moderner webbasierter klinischer Datenmanagement- und Telemedizinlösungen für den Augenheilkundebereich spezialisiert.Über TopconTopcon ist ein führender Hersteller diagnostischer und chirurgischer Instrumente in der Ophthalmologie und Augenoptik. Das 1932 in Japan gegründete Unternehmen zählt zu den Technologieführern der Branche und überzeugt seit fast einhundert Jahren durch Innovation und Qualität. Heute beschäftigt Topcon weltweit fast 5.000 Mitarbeiter und ist mit der Topcon Deutschland Medical GmbH mit Sitz in Willich bei Düsseldorf auch in Deutschland und Österreich präsent. Neben einem kompromisslosen Bekenntnis zur Qualität zeichnen vor allem Kundenzufriedenheit und höchste Ansprüche an den eigenen Service das Unternehmen aus. Your vision - our focus. www.topcon-medical.dePressekontakt:Katrin SchubertTopcon Deutschland Medical GmbHHanns-Martin-Schleyer-Str. 4147877 Willicht: +49 2154 885-215 | f: +49 2154 885-177 | m: +49 162 728 6776Original-Content von: Topcon Deutschland Medical GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136690/4436004