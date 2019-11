Miller folgt bei Credit Suisse auf James Amine, der sich entschieden hat, die neu geschaffene Funktion Leiter Private Credit Opportunities einzunehmen.Zürich - Die Credit Suisse hat Änderungen in der Leitung der Division Investment Banking and Capital Markets (IBCM) vorgenommen. Per sofort wurde David Miller zum CEO und Eric Varvel zum Chairman dieser Division ernannt. Ausserdem wurde Harold Bogle zum Vice-Chairman in der Konzernleitung ernannt. David Miller folgt auf James Amine, der sich entschieden habe, die neu geschaffene Funktion des...

