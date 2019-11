Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In den USA ruht der Anleihehandel wegen des Veterans Day.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Extrem steigende Preise für Schweinefleisch treiben die Inflationsrate in China an. Wie die Behörden mitteilten, stiegen die Verbraucherpreise im Oktober mit einer Jahresrate von 3,8 Prozent. Das ist der stärkste Anstieg seit über 7 Jahren. Erwartet worden war lediglich ein Plus von 3,5 Prozent. Im September hatte das Plus bei 3,0 Prozent gelegen. Treiber der Inflation sind die Preise für Schweinefleisch, was vor allem mit stark steigenden Schweinepreisen zu tun hat vor dem Hintergrund der grassierenden Schweinepest. Hier ergab sich binnen Jahresfrist ein Plus von 101,3 Prozent. Das allein habe 2,43 Prozentpunkte zur Inflationsrate beigetragen, so die nationale Statistikbehörde des Landes. Die Erzeugerpreise gingen dagegen deutlich zurück: Hier zeigt die Jahresrate ein Minus von 1,6 Prozent, die Vorabschätzung hatte bei minus 1,5 Prozent gelegen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 3Q (08:00 Telefonkonferenz), Hannover

07:30 DE/QSC AG, ausführliches Ergebnis 3Q, Köln

08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, ausführliches Ergebnis 3Q, Garbsen

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- 1&1 Drillisch AG, Ergebnis 9 Monate

- United Internet AG, Ergebnis 9 Monate

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

Keine wichtigen Konjunkturdaten angekündigt.

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

10:00 DE/Kuponfestsetzung für neue Bundesschatzanweisung mit Laufzeit Dezember 2021

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 13.181,00 -0,29 S&P-500-Future 3.082,10 -0,28 Nikkei-225 23.331,84 -0,26 Schanghai-Composite 2.918,29 -1,55 +/- Ticks Bund -Future 169,88 30 Freitag: INDEX Freitagsschluss +/- % DAX 13.228,56 -0,46 DAX-Future 13.255,00 -0,08 XDAX 13.260,03 -0,08 MDAX 26.980,30 -0,56 TecDAX 2.921,44 -0,41 EuroStoxx50 3.699,65 -0,19 Stoxx50 3.337,29 -0,07 Dow-Jones 27.681,24 0,02 S&P-500-Index 3.093,08 0,26 Nasdaq-Comp. 8.475,31 0,48 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 169,61 +6

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einem zurückhaltenden Start rechnen Händler. Von der Berichtssaison gibt es einen Tag Pause, um so mehr dürften die jüngsten Erschütterungen an den Bond-Märkten in den Fokus geraten. Denn der rapide Anstieg der langfristigen Zinsen bereitet immer mehr Sorgen. Marktteilnehmer kommen bei den Umschichtungen aus den sicheren Häfen in konjunkturzyklische Aktien nicht mehr hinterher. Für Unsicherheit sorgen auch die Wahl in Spanien und die Abstufung des Ausblicks von Englands Kreditwürdigkeit durch die Ratingagentur Moodys. Die Analysten kritisieren die dortige Lähmung durch den Brexit. Etwas Sorgen macht auch der rapide Anstieg der Inflation in China, der eigentlich eher steigende Zinsen erfordere und den Spielraum für weitere Zinserleichterungen angesichts des Handelskrieges begrenze.

Rückblick: Europas Börsen haben am Freitag die jüngsten Gewinne konsolidiert. Das Umfeld bleibt günstig mit Blick auf die Annäherung im US-chinesischen Handelsstreit. Zunehmend warnen allerdings Strategen, dass die Rally an den Börsen mit Blick auf die weiter fallenden Gewinnschätzungen zu weit gelaufen sei. Die Geschäftszahlen von Credit Agricole (-2,3 Prozent) enthielten Licht und Schatten. Bei Natixis (-7,3 Prozent) wurden Gewinne mitgenommen, nachdem die Zahlen zum dritten Quartal besser als befürchtet ausgefallen waren. Telecom Italia (+1,2 Prozent) schaffte im dritten Quartal die Rückkehr in die Nettogewinnzone. Dazu kommt der Schuldenabbau schneller voran als gedacht. Die überraschende Aufnahme von Altice Europe in den MSCI Global Standard Index verhalf der Aktie zu einem Plus von 5,0 Prozent. Verkauft wurden Aktien aus dem Luxusgütersektor, nachdem Richemont (-5,7 Prozent) enttäuschende Halbjahreszahlen vorgelegt hatte. Swatch verloren 2,2, Kering 0,9 und LVMH 0,2 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Allianz (-2,7 Prozent) hat im dritten Quartal überraschend mehr verdient und sich optimistischer geäußert. Als Makel wurde die Schaden/Kostenquote gesehen, die die Erwartung leicht verfehlt hatte. Zudem wurde der Mittelzufluss beim Vermögensverwalter Pimco kritisiert. Wirecard verloren 3,5 Prozent. Fundamentale Gründe für die Kursschwäche waren im Handel nicht bekannt. Lufthansa profitierten von Anschlusskäufen nach den guten Zahlen vom Vortag und legten 1 Prozent zu. Bei Rheinmetall (-6,9 Prozent) wurde auf die am Vortag vorgelegten Quartalszahlen verwiesen, die nur durchwachsen ausgefallen seien. Belastend wirkte zudem die Abstufung auf "Hold" durch die Commerzbank. Deutsche Pfandbriefbank schlossen nach einer erhöhten Prognose 2,8 Prozent höher. Jost Werke gingen 5 Prozent fester aus dem Handel. Der Autozulieferer hatte seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr reduziert - das war aber keine große Überraschung. Warburg hat die Aktie zum Kauf empfohlen.

XETRA-NACHBÖRSE

Für die Aktie der Commerzbank ging es im nachbörslichen Handel am Freitag leicht nach oben. Investor Petrus Advisers hat seine Anteile bei Comdirect aufgestockt. Laut Pflichtmitteilung der Commerzbank-Tochter sind der Gesellschaft nun inklusive Finanzinstrumenten gut 5 Prozent der Stimmrechtsanteile zuzurechnen. Erst im September hatte Petrus Advisers die Schwelle von 3 Prozent überschritten. Die Commerzbank-Aktie wurde bei Lang & Schwarz 0,7 Prozent höher getaxt. Die Comdirect-Titel zeigten sich unverändert.

USA / WALL STREET

Gut behauptet - Nach der Rekordjagd verzeichneten die Indizes an der Wall Street am Freitag nur leichte Gewinne. Etwas gedämpft wurde die Stimmung von US-Präsident Donald Trump. Dieser erklärte, er habe einer Senkung der Strafzölle noch nicht zugestimmt. Marktteilnehmer rechnen dennoch fest mit einem baldigen Abschluss eines Phase-1-Abkommens. Bei Walt Disney lag im vierten Quartal der Umsatz zwar leicht unter den Erwartungen, dafür fiel das Nettoergebnis besser aus. Daneben gab Walt Disney eine Kooperation mit Amazon bei seinem Streamingdienst bekannt, der in der kommenden Woche starten soll. Die Aktie gewann 3,8 Prozent. Für Boeing ging es 1,8 Prozent nach unten. Aufgrund der bestehenden Unsicherheit über den Zeitpunkt der Wiederinbetriebnahme der 737 Max plant Southwest, diese zwei Monate länger vorsorglich aus dem Flugplan zu entfernen. US-Präsident Trump plant die Anhebung des Mindestalters für den Kauf von E-Zigaretten von 18 auf 21 Jahre. Die Aktie von Philip Morris gewann 1,6 Prozent, denn die US-Regierung hatte im September noch ein Verbot von aromatisierten Flüssigkeiten für E-Zigaretten angekündigt.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0,00 Uhr Fr, 17:20 Uhr EUR/USD 1,1023 +0,0% 1,1020 1,1019 EUR/JPY 120,08 -0,2% 120,87 120,23 EUR/CHF 1,0981 -0,1% 1,1025 1,0984 EUR/GBR 0,8614 -0,0% 0,8975 0,8618 USD/JPY 108,94 -0,3% 107,74 109,12 GBP/USD 1,2797 +0,0% 1,2500 1,2783 USD/CNH 7,0100 +0,3% 6,9909 6,9965 Bitcoin BTC/USD 8.823,76 -2,77 8.578,75 8.780,26

Der Dollar erholte sich von zwischenzeitlichen moderaten Abgaben und legte gegenüber dem Euro leicht zu. Die Gemeinschaftswährung notierte im späten US-Handel bei 1,1022 Dollar und damit nur knapp über ihrem Tagestief. Das britische Pfund fiel unter die Marke von 1,28 Dollar und notierte bei 1,2785 Dollar. Die Möglichkeit, dass Großbritannien unter einer Labour-Regierung beim Brexit einen Rückzieher macht und in der EU bleibt, erschwert nach Aussage RBC Prognosen für die Entwicklung der britischen Währung.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,63 57,24 -1,1% -0,61 +17,1% Brent/ICE 61,87 62,51 -1,0% -0,64 +11,9%

Die Ölpreise drehten mit einem Drohnen-Abschuss durch den Iran im Verlauf ins Plus. Es sei eine nicht identifizierte ausländische Drohne in der Nähe eines Hafens abgeschossen worden, teilte die Armee mit. Daneben stützten weiter die Hoffnungen auf Fortschritte im Handelsstreit. Die Zahl der in den USA aktiven Öl-Förderanlagen ist in der vergangenen Woche zudem auf den tiefsten Stand seit 30 Monaten gefallen, hieß es von Baker Hughes. Der Preis für ein Barrel US-Sorte WTI stieg um 0,5 Prozent auf 57,42 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit sechs Wochen. Brent legte um 0,5 Prozent auf 62,63 Dollar zu. Im asiatischen Handel geben die Ölpreise wieder nach.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.462,90 1.458,70 +0,3% +4,20 +14,1% Silber (Spot) 16,86 16,79 +0,4% +0,07 +8,8% Platin (Spot) 886,61 891,34 -0,5% -4,73 +11,3% Kupfer-Future 2,67 2,68 -0,3% -0,01 +1,1%

