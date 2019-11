Im Falle Daimler und Deutsche Bank sowie Conti und Heidelcement und auch MTU fallen die Short-Positionen deutlich. Aber: Um 169 % sind die Shorts für Wirecard in den letzten vier Wochen gestiegen und erreichten knapp 16 % aller ausstehenden Aktien. Am Ende müssen sie eingedeckt werden. Gleichzeitig kauft Wirecard Aktien zurück. Was ergibt dies für Kursperspektiven in den kommenden vier Wochen?



