Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



München (pta006/11.11.2019/08:00) - - NAV pro Aktie auf 25,17 Euro erhöht - Roadshow zu institutionellen Investoren und Journalisten in Vorbereitung - Weitere Beteiligungen kurz vor Abschluss



München, den 11. November 2019 - Die JJ Entertainment SE (ISIN DE000A2G8258 / WKN A2G825), deren Aktien seit dem 22. Juli 2019 im Segment "direct market" der Wiener Börse gehandelt werden, gibt hiermit den aktuellen Net-Asset-Value pro Aktie bekannt. Dieser beläuft sich Stand 11. November 2019 auf 25,17 Euro pro Aktie und liegt somit 108 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Net-Asset-Value ist die englische Bezeichnung für Nettovermögenswert und gibt somit den Wert aller materiellen und immateriellen Vermögensgegenstände eines Unternehmens abzüglich der Verbindlichkeiten wieder.



Das Management der JJ Entertainment SE bereitet aktuell eine Roadshow vor um sich und seine Beteiligungen vor institutionellen Investoren sowie Journalisten zu präsentieren. Ziel der Roadshow ist es vor allem, den aktuellen Unternehmenswert bekanntzumachen und im gleichen Zuge potentielle Exits für das aktuelle Beteiligungsportfolio zu analysieren. Die hierdurch generierten liquiden Mittel sollen in weitere, bereits identifizierte Beteiligungen investiert werden.



Das Portfolio der JJ Entertainment SE enthält aktuell die folgenden sieben Beteiligungen:



1) CorpTech Holding SE (in Gründung) Hauptaktivität ist die Beteiligung an Unternehmen im Bereich der Informationstechnologie. Unternehmenswert laut unabhängiger Unternehmensbewertung: 7 Millionen Euro.



2) Fuel Trade International SE Wesentlicher Bestandteil der Unternehmensgruppe ist der Kraftstoffhandel in 1.800 Häfen in 27 Ländern. Unternehmenswert laut IDW S1 Gutachten: 307,6 Millionen Euro.



3) G.C.C.S. Holding AG Hauptaktivität des Unternehmens ist das Versenden von werbewirksamen SMS-Nachrichten an Kunden von Großunternehmen. Unternehmenswert laut IDW S1 Gutachten: 6,7 Millionen Euro.



4) Ionian Ray SE Das Unternehmen verchartert seit 2008 Luxusyachten im ionischen Meer. Unternehmenswert laut Mazars-Gutachten 71,4 Millionen Euro.



5) Signature AG Die Münchner Investment-Boutique organisiert Börsengänge, Fundraisings und betreut dazu mehrere Finanzportale.



6) Smart City Technologies SE Hochspezialisierter Anbieter für die millimetergenaue Vermessung öffentlicher Infrastruktur. Unternehmenswert laut IDW S1 Gutachten: 17,2 Millionen Euro.



7) Wall Victory SE (in Gründung) Die Gesellschaft soll im Bereich der Immobilienprojektierung und -entwicklung tätig werden. Aktuell noch keine operative Tätigkeit. Bewertung basiert auf Höhe des Grundkapitals.



Adrian Fuhrmeister, geschäftsführender Direktor der JJ Entertainment SE: "Wenngleich der Net-Asset-Value nur den Wert unseres aktuellen Beteiligungsportfolios wiedergibt und somit weder den Wert unserer Online-Portale noch den Wert unseres operativen Geschäfts beinhaltet, so verdeutlicht er dennoch das massive Kurspotential der JJ Entertainment SE Aktie."



Über die JJ Entertainment SE Das 2017 gegründete Unternehmen hat sich auf den Handel mit Vorratsgesellschaften (vornehmlich Societas Europaea) sowie Börsenmänteln spezialisiert. Dabei betreut die JJ Entertainment SE ihre Kunden bei der Strukturierung der Gesellschaften und übernimmt daran im Anschluss regelmäßig Tätigkeiten wie Büroservice, die Betreuung der Webseiten als auch die Vermittlung von Investoren und der passenden Partner für einen späteren Börsengang.



Im Falle eines bevorstehenden Börsengangs beteiligt sich die JJ Entertainment SE auch direkt an den Emittenten. Aktuell hält die JJ Entertainment Minderheitsbeteiligungen an sechs Unternehmen, die allesamt noch in diesem Jahr an einen europäischen Börsenplatz streben.



Zusätzlich betreut das Münchner Unternehmen noch zahlreiche Internet-Portale und -Foren mit Schwerpunkt auf die Finanz- und Tourismusbranchen und erzielt hierbei laufende Einnahmen aus der Vermarktung von Werbezeiten.



Aussender: JJ Entertainment SE Adresse: Emil-Riedel-Str. 21, 80538 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Adrian Fuhrmeister Tel.: +49 173 2591919 E-Mail: af@jj-entertainment.com Website: www.jj-entertainment.com



ISIN(s): DE000A2G8258 (Aktie) Börsen: Vienna MTF in Wien



