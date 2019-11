Es bleibt spannend bei der Lufthansa. Die wichtige Frage lautet nun: Sind weitere Streiks der Ufo erst einmal vom Tisch oder kommt es für die Passagiere der Lufthansa noch dicker? Die Gewerkschaft will an diesem Montag darüber informieren, wie es im Tarifkonflikt bei Europas größter Fluggesellschaft weitergeht.Zuvor hatten sich beide Seiten dem Vernehmen nach am Sonntag zu Gesprächen getroffen, um eine mögliche Schlichtung zu sondieren. Informationen drangen zunächst nicht nach außen, Ufo und die ...

