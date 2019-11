FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future kann sich im Frühhandel am Montag weiter erholen. Der Dezember-Bund notiert gegen 8.15 Uhr 27 Ticks höher bei 169,85 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 169,64 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 169,99, das -tief bei 169,60 Prozent. Umgesetzt wurden bisher gut 15.100 Kontrakte.

"Von Seiten der Indikatoren gibt es keine Hinweise auf ein Ende der Schwächephase", so die Analysten der Helaba. Damit könnte es in den nächsten Tagen zu einem Test der Unterstützungslinie des September-Abwärtstrendkanals bei 168,73 Prozent kommen, so das Haus. Unterhalb sieht es weitere Haltemarken bei 168,65 und bei 168,40 Prozent. Widerstände seien im Bereich 170,95/97 und an der 21-Tagelinie bei 171,12 Prozent zu finden. Darüber stelle die Marke bei 172,00 Prozent eine weitere Hürde dar.

"Die Handelskonflikte bleiben dominierendes Thema", so die Helaba-Analysten.

