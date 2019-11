Nordamerika-Expansion des europäischen Marktführers im Bereich Transportsoftware erweist sich als erfolgreich

Die Alpega Group, der führende Anbieter von cloudbasierter End-to-End-Transport-Management-Software in Europa, gab heute bekannt, dass sein nordamerikanisches Geschäft das dritte Quartal des laufenden Jahres mit einem Anstieg um 345 gegenüber dem Vorjahr abgeschlossen hat.

Mark McArthur, Managing Director für Nordamerika von Alpega, sagte: "In diesem Jahr haben wir unser Produktportfolio und unsere Markteinführungsstrategie erweitert, um die Geschäfte in Nordamerika besser zu unterstützen. Die einzigartige Fähigkeit von Alpega, SaaS-Lösungen für Unternehmen mit Transportprozessen von geringer bis hoher Komplexität bereitzustellen, bietet die Flexibilität, mit einem einfachen, taktischen Transport-Management-System (TMS) zu beginnen und es bei Bedarf zu einem hoch strategischen System zu erweitern."

Die TMS- und Frachtenbörsenmärkte, in denen Alpega tätig ist, befinden sich im Wandel der digitalen Transformation. Technologie kann jetzt Straßen-, Schienen-, See- und Lufttransporte mit beispielloser Effizienz verbinden und leiten.

Alpega hilft Unternehmen nicht nur dabei, Hunderte von Millionen an Transportkosten einzusparen, sondern macht Nachhaltigkeit auch umsetzbar. Mit intelligenten, Leitfunktionen können Unternehmen ihre CO2-Bilanz reduzieren, indem sie stetig eine volle Lkw-Ladung sicherstellen.

"Mit zunehmender Marktreife stoßen die Kunden mit ihren TMS-Tools der ersten Generation an die Grenzen ihrer Möglichkeiten", erklärt Todd DeLaughter, Group CEO von Alpega. "Alpega skaliert nicht nur von einfachen zu komplexen Transportnetzen, sondern nutzt auch die Daten von unserem Frachtenbörsenmarkt, um sowohl Verladern als auch Spediteuren einzigartige Einblicke in optimale Routen und Prozesse zu bieten."

Über Alpega

Alpega ist ein globaler Anbieter von cloudbasierten Transport-Management-Systemen (TMS) und Frachtbörsen. Mit Alpega können Verlader, Logistikdienstleister und Spediteure End-to-End-Transportaktivitäten gemeinsam verwalten, um die Transparenz und Kapazität zu erhöhen und die Frachtkosten zu senken.

Die TMS-Lösungen von Alpega optimieren die Beschaffung, Planung, Durchführung, Abwicklung und Analyse von Transporten und verwandeln lokale und globale Lieferketten in kollaborative Ökosysteme und sorgen so für Transparenz und Effizienz bei allen beteiligten Partnern. Die Nutzergemeinschaft von Alpega mit mehr als 80.000 Spediteuren und Verladern und mehr als 200.000 Mitgliedern ist in 80 Ländern vertreten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.alpegagroup.com

Weitere Informationen zu Alpega Nordamerika finden sie unter www.na.alpegagroup.com

