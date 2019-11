"Commerce on the Move" ist ein neuer Megatrend, da ist man sich bei Wirecard sicher. Daher hat sich der Zahlungsabwickler nun mit HERE Mobility zusammengeschlossen, um gemeinsam integrierte Zahlungs- und Mobilitätsdienste zu entwickeln - ein Markt mit Milliardenpotenzial. HERE Mobility ist der Mobilitätsgeschäftsbereich von HERE Technologies, einem weltweit führenden Anbieter sogenannter Location Platform Services, und gehört einem Konsortium von Autobauern und Zulieferern, darunter Audi, BMW, Daimler, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...