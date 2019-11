PREOS Real Estate AG beschließt Begebung einer Wandelanleihe im Volumen von bis zu EUR 300 Mio. DGAP-News: PREOS Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleiheemission PREOS Real Estate AG beschließt Begebung einer Wandelanleihe im Volumen von bis zu EUR 300 Mio. 11.11.2019 / 09:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN, INNERHALB VON ODER AUS DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER ANDEREN LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DES JEWEILIGEN LANDES DARSTELLEN WÜRDEN. PREOS Real Estate AG beschließt Begebung einer Wandelanleihe im Volumen von bis zu EUR 300 Mio. - Wandelanleihe 2019/2024 mit Zinskupon von 7,5 % p.a. und Rückzahlung zu 105,0 % zum Laufzeitende im Dezember 2024 - Anfänglicher Wandlungspreis bei EUR 9,90 - Allgemeines öffentliches Angebot (in Deutschland) voraussichtlich vom 19.11.- 4.12.2019 - publity AG bringt rd. EUR 113 Mio. an Darlehensforderungen in die PREOS ein und erhält Teilschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von rd. EUR 107,8 Mio. - Bezugsangebot (in Deutschland) voraussichtlich vom 19.11.- 2.12.2019 - Mittelzufluss soll für Unternehmenswachstum und weiteren Ausbau des Immobilienportfolios verwendet werden Leipzig, 11. November 2019 - Der Vorstand der PREOS Real Estate AG ("PREOS", ISIN DE000A2LQ850) hat am 8. November 2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Begebung einer Wandelanleihe mit einem Volumen von bis zu EUR 300 Mio. beschlossen ("Wandelanleihe 2019/2024"). Die Wandelanleihe 2019/2024 (ISIN DE000A254NA6) mit einer Stückelung von EUR 1.000 ist mit einem Zinskupon von 7,50 % p.a. ausgestattet und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Zum Laufzeitende erfolgt die Rückzahlung nicht gewandelter Schuldverschreibungen zu je 105,00 % des Nennbetrages von EUR 1.000 je Schuldverschreibung. Die Schuldverschreibungen können in bestimmten Wandlungsperioden in den Jahren 2021 bis 2024 in Aktien der PREOS Real Estate AG gewandelt werden. Der anfängliche Wandlungspreis liegt bei EUR 9,90. Demnach könnte eine Schuldverschreibung im Nennbetrag von EUR 1.000 in 101 PREOS Aktien gewandelt werden. Die Wandelanleihe 2019/2024 kann im Rahmen eines allgemeinen öffentlichen Angebots (in Deutschland) voraussichtlich vom 19.11.2019 bis 04.12.2019 von interessierten Anlegern zum Ausgabepreis von EUR 1.000,00 je Schuldverschreibung gezeichnet werden, insbesondere über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche Börse AG. Parallel erfolgt ein Bezugsangebot (in Deutschland) voraussichtlich vom 19.11.2019 bis 02.12.2019 an die PREOS Aktionäre zum Bezugspreis von ebenfalls 1.000,00 je Schuldverschreibung. Der Ausgabe- und Bezugspreis entspricht damit 100 % des Nennbetrages je Schuldverschreibung. Ein Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen. Die publity AG, Mehrheitsaktionärin von PREOS, hat im Rahmen einer Vorabplatzierung gegen Sacheinlage bereits Schuldverschreibungen im Nennbetrag von rd. EUR 107,8 Mio. gezeichnet. Im Gegenzug hat die publity AG Darlehensforderungen gegen die publity Investor GmbH, eine Tochtergesellschaft von PREOS, in Höhe von nominal rd. EUR 113 Mio. als Sacheinlage in die PREOS eingebracht. Nach dem Bezugsangebot und dem allgemeinen öffentlichen Angebot verbleibende Schuldverschreibungen sollen im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung ausgewählten qualifizierten Anlegern zur Zeichnung angeboten werden. Es ist geplant, die Wandelanleihe 2019/2024 voraussichtlich ab dem 9. Dezember 2019 in den Börsenhandel im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse einbeziehen zu lassen. Die PREOS aus der Transaktion zufließenden Mittel will das Unternehmen in erster Linie für den Erwerb weiterer Immobilien und Immobiliengesellschaften zum Ausbau ihres Portfolios verwenden. Frederik Mehlitz, CEO der PREOS Real Estate AG: "Mit der Wandelanleihe schaffen wir zusätzliches Potenzial für das weitere Wachstum unseres Unternehmens und können Marktopportunitäten konsequent und flexibel nutzen. Anlegern machen wir mit einem Zinskupon von 7,50 % jährlich über fünf Jahre und einer Rückzahlung von 105 % am Laufzeitende ein attraktives Angebot. Durch die Möglichkeit, die Anleihe in Aktien zu wandeln, können Investoren an Wertsteigerungspotenzialen bei der PREOS teilhaben." Der für das allgemeine öffentliche Angebot und das Bezugsangebot maßgebliche Wertpapierprospekt wird nach dessen Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) auf der Website der PREOS ( www.preos.de) in der Rubrik "Investor Relations" abrufbar sein, voraussichtlich ab dem 15. November 2019. In diesem Zusammenhang sind die nachstehenden Hinweise zu beachten. Disclaimer Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot dar. Insbesondere stellt sie weder ein öffentliches Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb, Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen, Aktien oder sonstigen Wertpapieren dar. Maßgeblich für das Angebot ist ausschließlich der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) noch zu billigende und voraussichtlich am 15. November 2019 auf der Internetseite der PREOS Real Estate AG ( www.preos.de) in der Rubrik "Investor Relations" zu veröffentlichende Wertpapierprospekt sowie das voraussichtlich am 18. November 2019 im Bundesanzeiger zu veröffentlichende Bezugsangebot. Allein der Wertpapierprospekt und das Bezugsangebot werden die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger enthalten. Investoren wird empfohlen, den von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) auf Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit zu prüfenden Wertpapierprospekt, wie er voraussichtlich ab dem 15. November 2019 auf der Internetseite der PREOS Real Estate AG ( www.preos.de) in der Rubrik "Investor Relations" abrufbar sein wird, aufmerksam zu lesen, bevor sie sich entscheiden, Schuldverschreibungen oder Aktien der PREOS Real Estate AG zu erwerben oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder Finanzberatern zu treffen. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Billigung des Prospekts durch die BaFin nicht als Befürwortung der betreffenden Wertpapiere zu verstehen ist. Bei den in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapieren handelt es sich um ein Produkt, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere findet ausschließlich auf Basis und nach Maßgabe des Wertpapierprospekts und nur in der Bundesrepublik Deutschland statt. Insbesondere finden weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada, Neuseeland oder Australien statt. Die in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sind und werden insbesondere weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 (der "Securities Act") noch nach dem Wertpapierrecht von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen in die sowie innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten einer U.S.-Person (wie in Regulation S unter dem Securities Act definiert) weder angeboten noch ausgeübt, verkauft, verpfändet, übertragen oder dorthin geliefert werden (weder direkt noch indirekt), es sei denn, dies erfolgt nach einer entsprechenden Registrierung oder aufgrund einer Ausnahme bzw. Befreiung von den Registrierungserfordernissen des Securities Act oder in einer nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act unterliegenden Transaktion und in jedem Fall im Einklang mit geltendem Wertpapierrecht der jeweiligen Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika. Diese Veröffentlichung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen oder Ereignisse beziehen. Dies gilt insbesondere für Angaben über die Absichten, Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen der Gesellschaft in Bezug auf ihre zukünftige finanzielle Ertragsfähigkeit, Pläne, Liquidität, Aussichten, Wachstum, Strategie und Profitabilität sowie die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen der Gesellschaft. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen jedoch Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf Annahmen basieren, die gegebenenfalls in der Zukunft nicht eintreten werden. Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Veröffentlichung eintreten, sofern darin nicht eine veröffentlichungspflichtige Insiderinformation liegt. Über die PREOS Real Estate AG Die PREOS Real Estate AG ("PREOS") ist ein auf Büroimmobilien fokussierter aktiver Immobilieninvestor. PREOS agiert dabei als effizient aufgestellte Management-Holding. Im Ankauf liegt der Fokus auf Büroimmobilien mit Entwicklungspotenzialen in deutschen Metropolregionen. Wertschöpfung wird durch gezielte Maßnahmen des Asset Managements generiert. Entwickelte Bestandsimmobilien werden im Falle adäquater Verkaufsopportunitäten veräußert. Die Unternehmensstrategie sieht vor, das Immobilienportfolio durch Zukäufe in den kommenden Jahren deutlich zu vergrößern. Die PREOS-Aktie (ISIN DE000A2LQ850) notiert im Freiverkehrssegment m:access der Börse München (PAG.MU) sowie auf Xetra (PAG.DE). Der Firmensitz von PREOS befindet sich in Leipzig. Investor & Public Relations edicto GmbH Axel Mühlhaus Eschersheimer Landstraße 42 60322 Frankfurt am Main Telefon +49(0) 69/905505-52 E-Mail: preos@edicto.de --------------------------------------------------------------------------- 11.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: PREOS Real Estate AG Landsteinerstraße 6 04103 Leipzig Deutschland Telefon: 0341 261787790 E-Mail: info@preos.de Internet: www.preos.de ISIN: DE000A2LQ850 WKN: A2LQ85 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München EQS News ID: 909217 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 909217 11.11.2019 ISIN DE000A2LQ850 AXC0089 2019-11-11/09:10