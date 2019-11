Original-Research: B-A-L Germany Vz. - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu B-A-L Germany Vz. Unternehmen: B-A-L Germany Vz. ISIN: DE000A2NBN90 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 11.11.2019 Kursziel: EUR 2,50 (bislang: EUR 1,88) Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 11.11.2019 (vormals: Sell) Analyst: Peter Hasler Wertsteigernde Portefeuilleakquisition - Hochstufung auf Buy Nachdem die Aktien von B-A-L Germany seit Aufnahme unserer Research Coverage mit einem Sell-Rating 71,6% an Wert verloren und unser bisheriges Kursziel von EUR 1,88 unterschritten haben, sehen wir den jüngsten Newsflow als ausgesprochen positiv an. Wir stufen die B-A-L-Aktien auf Buy hoch und heben unser aus einem fundamentalanalytischen Wertschöpfungsmodell abgeleitetes Kursziel auf EUR 2,50 von bislang EUR 1,88 je Aktie an. Auslöser der Hochstufung ist, dass B-A-L Germany am vergangenen Freitag die Übernahme eines Wohnimmobilienportefeuilles im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung bekannt gegeben hat. Übernommen werden 36 Wohnungen mit einer Wohnfläche von knapp 2.000 qm im sächsischen Kerngebiet des Unternehmens: in D-Lagen, also ländlicheren Lagen mit weniger als 50.000 Einwohnern. Unterstellen wir eine für B-A-L typische Vermietungsquote von 100% ergeben sich nach unseren Berechnungen jährliche Mieteinnahmen von etwa EUR 0,120 Mio. Mit einer von uns geschätzten Mietrendite von 12% und einem Kaufpreismultiplikator von 8,3x hat der Erwerb des Portefeuilles aus unserer Sicht unmittelbar wertsteigernde Wirkungen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19319.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

