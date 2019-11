Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo-Weltwirtschaftsklima kühlt sich mit Weltkonjunktur ab

Das Ifo-Weltwirtschaftsklima hat sich im vierten Quartal 2019 weiter eingetrübt. Der Indikator fiel von minus 10,1 auf minus 18,8 Punkte. Sowohl die Lagebeurteilung als auch die Erwartungen gaben deutlich nach. "Die Weltkonjunktur kühlt sich weiter ab", erklärte das Ifo Institut. Das Wirtschaftsklima verschlechterte sich in nahezu allen Regionen. In den Schwellenländern fiel insbesondere die Lage ungünstiger aus. In den fortgeschrittenen Volkswirtschaften verschlechterten sich vor allem die Einschätzungen für die kommenden Monate.

Große Koalition erzielt Durchbruch bei der Grundrente

Wer jahrzehntelang in die Rente eingezahlt hat und dennoch Altersbezüge unterhalb der Grundsicherung hat, kann ab 2021 einen Zuschlag auf die Rente bekommen: Die Spitzen der großen Koalition legten nach monatelangem Tauziehen ihren Streit über die Grundrente bei. Die Spitzen von Union und SPD zeigten sich erleichtert über die Einigung, Kritik kam von der Opposition. Das vom Koalitionsausschuss ausgehandelte Konzept sieht eine "umfassende Einkommensprüfung" vor, es gilt ein Freibetrag in Höhe von 1.250 Euro für Alleinstehende und von 1.950 Euro für Paare.

Grüner Kandidat Onay gewinnt Oberbürgermeister-Wahl in Hannover

In der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover hat der Grünen-Kandidat die Oberbürgermeisterwahl gewonnen. Belit Onay kam auf 52,9 Prozent, wie die Stadt nach Auszählung aller Stimmen bekanntgab. Gegen ihn war in der Stichwahl Eckhard Scholz für die CDU angetreten, der demnach auf 47,1 Prozent kam.

Neuwahl in Spanien bringt erneut keine klaren Mehrheiten

Nach der Neuwahl in Spanien zeichnet sich weiter kein Ausweg aus der politischen Krise ab. Die Sozialisten von Ministerpräsident Pedro Sánchez wurden bei der Wahl zwar erneut stärkste Kraft, haben aber weiter keine ausreichende Mehrheit. Die rechtsextreme Partei Vox wurde drittstärkste Kraft und konnte ihr bisheriges Ergebnis mehr als verdoppeln. Es war bereits die vierte Parlamentswahl in vier Jahren.

Amtsinhaber Iohannis gewinnt erste Runde der Präsidentschaftswahl in Rumänien

Der proeuropäische Amtsinhaber Klaus Iohannis hat in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Rumänien den Sieg davongetragen. Nach Auszählung von 90 Prozent der Wahllokale erhielt Iohannis bei dem Urnengang 36 Prozent der Stimmen. Auf dem zweiten Platz landete die frühere sozialdemokratische Regierungschefin Viorica Dancila mit 24 Prozent. Damit treten die beiden Politiker in der Stichwahl in zwei Wochen gegeneinander an.

Hongkonger Polizist schießt vermummtem Demonstranten in die Brust

Bei neuerlichen Protesten in Hongkong hat ein Polizist einem Demonstranten in die Brust geschossen. In einer Live-Übertragung auf Facebook war zu sehen, wie der Beamte seine Waffe zieht und versucht, an einer zuvor von Demonstranten blockierten Straßenkreuzung einen vermummten Mann festzunehmen. Ein anderer Vermummter nähert sich, der Polizist schießt ihm in die Brust.

USA fordern Neuwahl im Irak und Ende der Gewalt gegen Demonstranten

Die USA haben die irakischen Behörden zur Einberufung vorgezogener Neuwahlen und zum Ende der Gewalt gegen Demonstranten aufgerufen. Die Regierung in Bagdad müsse das gewaltsame Vorgehen gegen die Protestbewegung einstellen und das Versprechen von Präsident Barham Saleh einlösen, das Wahlrecht zu reformieren und eine Neuwahl abzuhalten, erklärte das Weiße Haus.

Boliviens Präsident Morales tritt nach Massenprotesten zurück

Nach landesweiten Massenprotesten gegen seine umstrittene Wiederwahl hat Boliviens Staatschef Evo Morales seinen Rücktritt verkündet. "Ich verzichte auf mein Präsidentenamt", sagte Morales im Fernsehen. Kurz zuvor hatte er den Rückhalt der Führung von Armee und Polizei verloren, die den linksgerichteten Staatschef ebenso wie die Opposition zum Rücktritt aufforderten, obwohl er am Sonntag erstmals Neuwahlen versprach.

Mexiko bietet Boliviens Präsident Morales Asyl an

Nach dem Rücktritt des bolivianischen Präsidenten Evo Morales hat Mexiko dem linksgerichteten Politiker Asyl angeboten. Zuvor hätten 20 Regierungsvertreter und Abgeordnete Zuflucht in der mexikanischen Botschaft in Boliviens Hauptstadt La Paz gesucht, schrieb Außenminister Marcelo Ebrard auf Twitter.

+++ Konjunkturdaten +++

DE/Großhandelspreise Okt -0,1% gg Vormonat

DE/Großhandelspreise Okt -2,3% gg Vorjahr

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Okt unverändert gg Vm

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Okt +2,2% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Okt PROG: +0,2% gg Vm, +2,3% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise Okt +0,2% gg Vm, +1,8% gg Vj

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Sep -2,9% (PROG: +0,7%) gg Vm

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Sep +5,1% gg Vj

Japan/Leistungsbilanz Sep nsb Überschuss 1,612 Bill JPY (PROG: Überschuss 1,684 Bill JPY)

Japan/Leistungsbilanz Sep nsb Überschuss 1,612 Bill JPY; -12,5% gg Vj

