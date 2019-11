++ Die Wall Street schloss den letzten Freitag mit Gewinnen: NASDAQ stieg um 0,48%, S&P 500 um 0,26% und Dow Jones um 0,02%. Auf Wochenbasis bildeten alle drei großen US-Aktienindizes Rekordhochs aus. ++ ++ In Asien verschlechterte sich am Montag die Stimmung: Der Shanghai Composite fiel um fast 2%, während der japanische Nikkei um 0,26% nachgab. US-Präsident Donald Trump sagte am Wochenende, dass China viel dringlicher ein Abkommen will als er. Am Dienstag soll sich Trump erneut zu diesem Thema ...

