Der Euro hat am Montag in der Früh gegen den US-Dollar leicht negativ tendiert. Um 9 Uhr hielt der Euro bei 1,1029 Dollar nach 1,1034 USD beim Richtkurs vom Freitag. In New York hatte der Euro gegen 22 Uhr zuletzt mit 1,1020 Dollar notiert.Zum Wochenstart stehen sowohl in Europa als auch in den USA nur wenige Konjunkturdaten an, die an den Finanzmärkten für Bewegung sorgen könnten. In den USA wird ...

