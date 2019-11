...ist aktuell eine Art Geheimnummer in Sachen Zinsen. Während alle Experten damit rechnen, dass die Zinsen weiterhin auf Tiefstniveau fahren, zeigen die Kurse aller Bonds schrittweise in Richtung Norden. In ganz kleinen Schritten, aber deutlich. Das bedeutet: Langsam anziehende Zinsen am langen Ende und nicht am kurzen Ende der EZB-Politik. Unterstützt wird dies durch die Zinsstrukturkurve. Also: 99 % aller Experten erwarten keine Zinswende aber 1 % setzen bereits auf das Gegenteil.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info