FRANKFURT (Dow Jones)--Die Zeichen an den europäischen Aktienmärkten stehen zum Wochenstart erst einmal auf Konsolidierung. Der DAX fällt im frühen Geschäft um 0,2 Prozent auf 13.202 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,1 Prozent nach auf 3.695 Punkte. Gedrückt wird die Stimmung von schwachen Vorlagen aus China, besonders in Hongkong sind die Kurse mit den erneuten Auseinandersetzungen zwischen der Demokratie-Bewegung und der Regierung deutlich gefallen. Aber auch die Wahl in Spanien und die Abstufung des Ausblicks von Englands Kreditwürdigkeit durch die Ratingagentur Moody's führen erst einmal zu einer abwartenden Haltung der Anleger, der FTSE-100 und der Ibex geben leicht nach.

Hinzu kommt, dass US-Präsident Donald Trump im Handelsstreit mit China zuletzt wieder schärfere Töne angeschlagen hat. "Es ist und bleibt offen, ob es überhaupt zu einem Deal kommen wird", sagt Thomas Altmann von QC Partners. "Wieder einmal haben die Anleger die Sektkorken zu früh knallen lassen", so der Vermögensverwalter.

In London fällt der FTSE-100 um 0,5 Prozent und führt so die Verliererliste unter den Länder-Indizes an. Die Analysten von Moody's kritisieren die Lähmung Großbritanniens durch den Brexit. So sei das Verhalten einst konservativer Institutionen dabei, seine Vorhersagbarkeit zu verlieren. Daher nehmen sie den Ausblick für das Land auf "negativ". Spaniens Wahlausgang sorgt für Unruhe, weil die Bildung einer klaren Regierungsmehrheit nicht möglich erscheint. Die Lage sei gegenüber vor der Wahl noch vertrackter geworden, heißt es. Der Ibex fällt um 0,3 Prozent.

Bei den Branchen stehen vor allem die jüngsten Gewinner unter Druck. Der Banken-Index fällt um 0,8 und der Index der Rohstoff-Aktien um 1,4 Prozent. Im Plus liegen die defensiven Sektoren der Pharma- und der Nahrungsmittel-Aktien, aber auch der Index der Technologiewerte.

Im DAX sind Lufthansa mit einem Plus von 1,2 Prozent größter Gewinner. Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo will am Montag entscheiden, ob sie mit der Unternehmensführung Schlichtungsgespräche führen oder wieder streiken wird.

Konsolidierung bricht Hausse nicht

Aus technischer Sicht wird mit der Konsolidierung der Abbau der deutlich überkauften Lage eingeleitet. Auch deshalb wird die Konsolidierung als gesunde Verschnaufpause angesehen, die aus derzeitiger Sicht lediglich die nächste Aufwärtswelle vorbereite. Eine regelrechte Trendwende nach unten sei dagegen nicht in Sicht, heißt es in den Mußler-Briefen.

Genau beobachtet wird am Markt allerdings der starke und schnelle Anstieg der langen Zinsen in den vergangenen Tagen. Marktteilnehmer kommen bei den Umschichtungen aus den "sicheren Häfen" in konjunkturzyklische Aktien nicht mehr hinterher. Gleichzeitig verdirbt der Kurseinbruch vielen Rentenfonds die Jahresbilanz und erhöht deren Anfälligkeit für Kursschwankungen. So kurz vor Jahresende erscheine es auch nicht mehr möglich, die Verluste aufzuholen. Am Montag kommen die langen Zinsen so auch nur geringfügig zurück.

Teamviewer weiter auf Wachstumskurs

Eine Atempause beschert der Montag in der Berichtssaison, die erst am Dienstag wieder richtig Fahrt aufnimmt. Lediglich einige kleinere Unternehmen haben Zahlen vorgelegt, so Börsenneuling Teamviewer. Die Commerzbank-Analysten verweisen darauf, dass sich das Wachstum zuletzt sogar noch beschleunigt hat. Die so genannten Billings sind im dritten Quartal 2019 um 63 Prozent gestiegen, das Konzernergebnis lag mit 14 Millionen Euro 40 Prozent über dem des gleichen Vorjahreszeitraums. Teamviewer dürften zudem am Abend des 20. Dezember in den SDAX aufgenommen werden. Die Aktie gewinnt 3,3 Prozent.

Bei Talanx hat sich die Schaden-Kosten-Quote im dritten Quartal verbessert, den Ausblick hat das Versicherungsunternehmen allerdings nur bestätigt. Der Kurs fällt um 1,7 Prozent.

Rheinmetall sind von Berenberg auf "Halten" von "Kaufen" abgestuft worden. Der Kurs gibt um 2,5 Prozent nach. Siemens fallen trotz positiver Analystenstimmen um 0,5 Prozent auf 113,22 Euro.

