Nach der wieder deutlich ausgefallenen Niederlage beim Rekordmeister aus München, müssen auch die Aktien Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092) am heutigen Montag einen Dämpfer hinnehmen. Aktuell führen die Dortmunder mit einem Minus von % die Tabelle der SDAX-Flops heute an. Dafür lassen sich aber die aktuellen Zahlen sehen. Borussia Dortmund erzielte im abgelaufenen ersten Quartal (01.07.2019 - 30.09.2019) des Geschäftsjahres 2019/2020 Umsatzerlöse in Höhe von EUR 175,2 Mio. (Vorjahr EUR 132,1 Mio.) und konnte damit einen Anstieg in Höhe von EUR 43,1 Mio. im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ...

