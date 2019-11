Die in Wien gelistete B-A-L Germany will sich auf der Hauptversammlung am 17. Dezember die Zulassung des Handels der Vorzugsaktien der Gesellschaft an einem geregelten Markt genehmigen lassen und erhofft sich dadurch "eine noch stärke Marktpräsenz und positive Auswirkungen auf den Aktienkurs", wie es heißt. Des weiteren will sich die Gesellschaft Kapitalmaßnahmen genehmigen lassen. Diese sollen dem weiteren Wachstum der Gesellschaft dienen.

