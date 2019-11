Die DZ Bank hat den fairen Wert für RTL nach Neunmonatszahlen von 43 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Wenngleich der Umsatz ein klein wenig unter seiner Erwartung gelegen habe, seien die Resultate des Medienkonzerns insgesamt solide ausgefallen, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei unveränderten Schätzungen begründete der Experte das neue Kursziel mit einigen Veränderungen am Bewertungsmodell. Investitionen in die Digitalisierung des Medienangebots sowie das eingetrübte Konjunkturumfeld mit Folgen für die TV-Werbeerlöse dürften das Unternehmen vorerst belasten. Allerdings bleibe die Aktie im Branchenvergleich günstig./mis/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2019 / 09:18 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2019 / 09:23 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2019-11-11/10:20

ISIN: LU0061462528