München (ots) - Auf Gotland koproduziert die ARD Degeto zurzeit vier neue Filme der Serie "Maria Wern, Kripo Gotland" mit der charismatischen schwedischen Schauspielerin Eva Röse in der Hauptrolle. Die bislang ausgestrahlten 17 Filme nach Figuren der Romane von Anna Jansson überzeugten das deutsche Fernsehpublikum und liefen durchschnittlich mit knapp 14 Prozent Marktanteil und einer Reichweite von 3,69 Mio. Zuschauern. Die Dreharbeiten begannen am 3. September und dauern bis voraussichtlich 13. Dezember 2019.Nach dem tragischen Tod ihres Mannes Christer ließ Maria Wern (Eva Röse) sich auf das beschauliche Gotland versetzen. Aber die Abgeschiedenheit trügt: Immer wieder kommt es zu Verbrechen auf der südschwedischen Insel; Morde halten die Kriminalkommissarin und ihre Kollegen Hartman (Allan Svensson), Sebastian (Erik Johansson), Arvidsson (Peter Perski) und Sasha (Lola Zackow) in Atem. Maria Werns furchtlose Art - gepaart mit beruflichem Ehrgeiz - führen zu entscheidenden Ermittlungserfolgen. Dabei kann sich Maria nicht nur im Job auf Sebastian verlassen. Nach anfänglichem Zögern hat die alleinerziehende Mutter die Liebe zu ihrem Kollegen öffentlich gemacht."Sturmfront" (AT): Was zunächst wie ein Unfall während eines Militärmanövers auf Gotland aussieht, erweist sich für die Kripo Gotland schnell als Mord. Offensichtlich steht dieser in Zusammenhang mit dem Diebstahl hochgeheimer Unterlagen über ein modernes Radarsystem. Als Harriet - die Mutter von Sebastian - als Offizierin der militärischen Abwehr in die Untersuchung einbezogen wird, werden Maria Werns Ermittlungen zusätzlich erschwert. Unzufrieden mit der Beziehung ihres Sohnes, lässt Harriet keine Gelegenheit ungenutzt, um Maria in denkbar schlechtes Licht zu rücken."Schutzlos" (AT): Nach dem Fund einer Leiche ermitteln Maria Wern und ihre Kollegen in einem Heim für straffällig gewordene Jugendliche. Noch während ihrer Ermittlungen verschwindet ein weiterer Heimbewohner und hinterlässt einen Abschiedsbrief - der sich jedoch als Fälschung erweist. Nach und nach deckt das Team der Kripo Gotland ein System von Machtmissbrauch sowie schwerer psychischer und physischer Misshandlung auf, das bis in die obersten Ordnungsinstanzen reicht. Mitten in den Ermittlungen geraten Maria und Sebastian in eine schwere private Krise, als Maria zugibt, sich heimlich bei einer internationalen Polizeieinheit im Ausland beworben zu haben."Raues Land" (AT): Während Maria Wern auf der Insel Fårö den Mord an einem Wilderer zu klären versucht, verschwindet der Hauptverdächtige gemeinsam mit der Tochter von Marias Chef Hartman, die den Fall als Journalistin recherchierte. Der Verdächtige ist hochbetagt, dement und gesundheitlich stark angeschlagen. Hartmans Tochter ist aufgrund einer chronischen Erkrankung auf Medikamente angewiesen. Für die Ermittler beginnt ein Rennen gegen die Zeit. Privat hat sich die Beziehung zwischen Maria und Sebastian stabilisiert, nachdem Maria beschlossen hat, sich beruflich nicht zu verändern."Im Schatten" (AT): Maria Wern wird Zeugin eines brutalen Raubüberfalls und identifiziert später einen Ausländer als Täter. Doch auch nach dessen Verhaftung kommt es zu Überfällen, die Maria an ihrer Aussage zweifeln lassen. Ihre Recherche führt sie in ein Milieu, in dem illegale Immigranten am Rande der Gesellschaft leben. Offensichtlich werden die Überfälle durch angesehene Mitglieder der Visbyer Gesellschauft aus diesem Schattenreich heraus gesteuert. Für Maria und Sebastian scheint es eine gemeinsame Zukunft zu geben. Die Krise ist überstanden, ihre Beziehung stärker als zuvor.Die neue Staffel "Maria Wern, Kripo Gotland", die voraussichtlich 2020 im Ersten ausgestrahlt wird, ist eine Produktion von Warner Bros. Schweden (Produzentin: Johanna Wennerberg) mit Cologne Film (Executive Producer: Tim Rostock), in Koproduktion mit TV 4, C More und der ARD Degeto für Das Erste sowie in Zusammenarbeit mit TV2 Norway, DR Danish Radio und MTV3 Finland. Die Redaktion für die ARD Degeto liegt bei Claudia Grässel.Foto über www.ardfoto.dePressekontakt:ARD Degeto, Leo BollTel: 069/1509-380, E-Mail: leo.boll@degeto.deMedusa Medienagentur Ulrike SeilerTel: 030/8090-6806, E-Mail: ulrike-seiler@t-online.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4436128