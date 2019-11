Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) mobilisert im doppelten Wortsinn: Markus Braun der CEO von Wirecard nutzt sein Twitter-Acount relativ selten und meißtens nur um "Interessantes" zu re-tweeten. Heute Morgen ist es anders: Er kündigt eine großartige - so würden wir es deuten - Jahresendralley an: "With the Chinese market entry and a record sales pipe on all continents, Wirecard is looking forward into a great Christmas season and an outstanding 2020." Also nicht nur der Beteiligungserwerb in China mit den entsprechenden Lizenzmöglichkeiten, sondern auch andere potentielle Partner in der "Pipeline" ...

