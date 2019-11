Zug (awp) - Allreal hat mit den Bauarbeiten für ein Grossprojekt in Winterthur begonnen. An der Floren-/Stockenerstrasse in Winterthur Seen realisiert das Immobilienunternehmen eine Wohnüberbauung mit insgesamt zehn Mehrfamilienhäusern mit 51 Eigentums- und 11 Mietwohnungen, wie es in einer Medienmitteilung vom Montag hiess. Zunächst ...

